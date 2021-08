L’émergence de COVID-19 pour augmenter la croissance du marché des gants médicaux

Les gants médicaux sont souvent jetables, ils sont utilisés une fois puis jetés. Les gants jetables peuvent être lavés et réutilisés, mais s’ils sont utilisés pendant une période prolongée, il est possible que certaines bactéries, champignons ou virus deviennent immunisés contre la plupart des formes de stérilisation. Pour les gants médicaux de haute qualité, le caoutchouc latex est considéré comme le produit ultime. Le caoutchouc latex offre la résistance et la durabilité requises pour fournir une protection 100% latex contre tout agent chimique, biologique ou physique. Avec autant d’utilisations différentes, le caoutchouc latex reste le matériau de choix pour les gants en latex partout.

Postulez ici pour l’exemple de copie du rapport : https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/512

Dynamique du marché :

L’émergence de COVID-19 (SARS-CoV-2) devrait propulser la croissance du marché des gants médicaux. Par exemple, en septembre 2020, Hartalega Holdings Berhad a prévu d’étendre sa capacité de fabrication de gants pour répondre à la demande croissante de gants en raison de la pandémie de COVID-19. De plus, l’entreprise a mis en service quatre lignes de production à l’usine 6 de son complexe intégré de fabrication de gants de nouvelle génération pour accélérer sa capacité de production. Actuellement, l’entreprise fabrique 38 milliards de pièces de gants par an.

De plus, en mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que pour faire face à l’épidémie de COVID-19, environ 76 millions de gants, 1,6 million de lunettes et 89 millions de masques seront nécessaires.

L’augmentation des dépenses de recherche et développement, principalement dans les industries des dispositifs médicaux, l’industrie biopharmaceutique et les instituts de recherche, devrait augmenter la croissance du marché des gants médicaux. Par exemple, les dépenses mondiales de santé ont augmenté de 6 % dans les pays à revenu faible et intermédiaire et de 4 % dans les pays à revenu élevé, selon l’OMS.

De plus, le nombre croissant d’interventions chirurgicales, l’augmentation des admissions à l’hôpital, l’incidence croissante des maladies aiguës et chroniques, les réglementations strictes concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle et le nombre croissant d’hôpitaux dans le monde sont quelques-uns des principaux facteurs susceptibles de stimuler la croissance des gants médicaux. marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Gants médicaux comprennent: Paul Hartmann AG, Paul Hartmann AG, Hotpack Packaging Industries, LLC, Falcon, Deeko Bahrain, Deeko Bahrain, Salalah Medical Supplies Mfg. Co. LLC, United Medical Industries Co. Ltd., and NAFA (NAFA Enterprises, Ltd.)

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Offre exclusive!!! Achetez le rapport à un tarif réduit !!!

Achetez une copie instantanée de ce rapport de recherche avec un prix forfaitaire de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/512

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une société d’études de marché et de conseil de premier plan proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, une analyse de marché personnalisée, des services de conseil et une analyse de la concurrence grâce à diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Perspectives cohérentes du marché

1001, 4e avenue, # 3200

Seattle, WA 98154

Téléphone: US +12067016702 / UK +4402081334027

Courriel: sales@coherentmarketinsights.com