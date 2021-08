L’émergence de COVID-19 pour augmenter la croissance du marché des vaccins inactivés

Jusqu’à présent, plusieurs vaccins inactivés ont été développés contre des maladies alarmantes telles que la rage, la polio, la grippe, l’hépatite A, etc. et ils offrent une excellente protection. Un vaccin inactivé contient des particules virales, des bactéries ou d’autres agents pathogènes qui ont évolué en culture et sont ensuite tués pour détruire la capacité de production de maladies. Ces vaccins peuvent être administrés avec des adjuvants pour renforcer la réponse immunitaire produite. La croissance du marché des vaccins inactivés est principalement attribuée à la prévalence élevée des maladies infectieuses, au soutien croissant du gouvernement pour le développement de vaccins, à l’augmentation des initiatives de recherche et développement et à l’attention croissante portée à la vaccination.

Par exemple, en juillet 2020, Valneva SE a annoncé avoir conclu un accord de principe avec le gouvernement britannique pour fournir environ 100 millions de doses de son vaccin candidat VLA2001 SARS-CoV-2 (COVID-19). De plus, dans le cadre de sa réponse plus large au COVID-19, Valneva prévoyait d’investir davantage dans son usine de fabrication en Écosse et en Suède. Le marché des vaccins inactivés a gagné en popularité en raison de l’émergence du SRAS-CoV-2 (COVID-19). Avec l’augmentation du nombre de cas, la demande de vaccin augmente également. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le monde, au 12 mars 2021 à 11 h 15 CET, il y a eu 118 058 503 cas confirmés de COVID-19, dont 2 621 046 décès.

En conséquence, de nombreuses sociétés pharmaceutiques dans le monde se concentrent sur le développement d’un vaccin sûr et efficace pour freiner la propagation du coronavirus. Par exemple, en août 2020, Sinovac Biotech a reçu l’approbation d’utilisation d’urgence pour son potentiel vaccin COVID-19 CoronaVac en Chine. La société a commencé à développer le vaccin inactivé contre COVID-19 en janvier 2020 en alliance avec des instituts de recherche universitaires en Chine. De plus, en juillet 2020, la société pharmaceutique chinoise Sinopharm a lancé un essai clinique de phase III pour évaluer son candidat vaccin contre le Covid-19 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le candidat serait le premier vaccin inactivé au monde à entrer dans un essai de phase III.

Selon le rapport de l’OMS, au 10 mars 2021, un total de 300 002 228 doses de vaccin ont été administrées dans le monde. Les facteurs mentionnés ci-dessus ou de telles initiatives devraient stimuler la croissance du marché des vaccins inactivés. En outre, le marché des vaccins inactivés gagne du terrain en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses et de l’attention croissante portée aux programmes de vaccination dans le monde entier. Par exemple, en février 2020, Abbott a lancé en Inde un nouveau vaccin quadrivalent inactivé contre la grippe, le premier vaccin sous-unitaire du genre offrant une protection contre quatre souches virales. C’est le seul vaccin contre la grippe en Inde qui a été approuvé pour une utilisation chez les enfants de moins de 3 ans.

Cependant, les énormes investissements en capital requis pour développer des vaccins pourraient freiner la croissance du marché des vaccins inactivés.

Les principaux acteurs sont : GlaxoSmithKline Plc, Seqirus, Valneva SE, Pfizer Inc., Merck & Co., Inc., Emergent BioSolutions, Bharat Biotech, and Sanofi.

