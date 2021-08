Les facteurs contribuant à la croissance du marché des médicaments pour animaux de compagnie comprennent l’adoption croissante des animaux de compagnie et la croissance de la population gériatrique

La plupart des animaux de compagnie et des animaux de compagnie sont des animaux qui ont subi un long processus de domestication. Selon l’enquête nationale 2011-2012 sur les propriétaires d’animaux de compagnie de l’American Pet Products Association, 62 % de tous les ménages américains, soit plus de 72,9 millions au total, comprennent un ou plusieurs animaux de compagnie. Un animal de compagnie, contrairement à un animal d’assistance, est un animal sans formation spéciale pour aider une personne à faire face à un handicap.

Avec l’urbanisation croissante et la propagation croissante des unités familiales isolées, l’humanisation des animaux est une tendance qui se développe de plus en plus. L’adoption d’animaux de compagnie comme compagnons a augmenté dans le monde, entraînant le besoin de médicaments, contribuant ainsi à la croissance du marché des médicaments pour animaux de compagnie.

À l’échelle mondiale, l’adoption d’animaux de compagnie parmi la population vieillissante a stimulé la demande de services de santé pour animaux de compagnie. De nombreuses personnes âgées de 60 à 80 ans adoptent des chats et des chiens. Une atmosphère propre et hygiénique à la maison est essentielle et préférée par les personnes âgées. Cela a conduit à une augmentation des médicaments prophylactiques pour les animaux de compagnie, ce qui à son tour contribue à la croissance du marché des médicaments pour animaux de compagnie.

Plusieurs autres facteurs contribuent à la croissance du marché des médicaments pour animaux de compagnie. La croissance de la population urbaine a un impact significatif sur la demande de médicaments pour animaux de compagnie. Selon Macrotrends LLC, la population urbaine chinoise en 2018 était de 823 827 650, soit une augmentation de 2,52 % par rapport à 2017. De plus, la prévalence élevée de diverses zoonoses contribue également à stimuler la croissance du marché.

Les animaux de compagnie sont souvent suralimentés, ce qui peut conduire à l’obésité chez les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie confinés dans une maison ou une petite cour qui ne font pas régulièrement d’exercice sont plus sujets à l’obésité, les rendant ainsi vulnérables à davantage de maladies, ce qui stimule la croissance du marché des médicaments pour animaux de compagnie.

L’émergence de nouvelles technologies, en particulier dans les produits biologiques, tels que les vaccins à ADN recombinant pour chiens, devrait à terme stimuler la croissance du marché des médicaments pour animaux de compagnie. Les vaccins recombinants offrent une protection avancée aux animaux de compagnie.

Le manque de sensibilisation des clients sur la disponibilité des ordonnances portables a limité les possibilités d’expansion des ventes en cas d’indisponibilité d’un certain médicament. La portabilité des prescriptions permet aux fabricants d’être beaucoup plus réactifs aux préférences des clients et d’éliminer la distribution restrictive. De plus, le coût annuel élevé de la possession d’un animal de compagnie et la résistance aux antimicrobiens chez les animaux devraient également entraver la croissance du marché des médicaments pour animaux de compagnie. L’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux peut contribuer à l’émergence de bactéries résistantes qui peuvent être transférées à l’homme par la chaîne alimentaire ou par contact direct.

Les principaux acteurs sont: Merck Animal Health, Elanco, Zoetis, Boehringer Ingelheim GmbH, Virbac, Ceva Sante Animale, Bayer AG, Dechra Pharmaceuticals PLC, and Vetoquinol SA.

