Les infections nosocomiales représentent environ 1,7 million d’infections et 99 000 décès associés chaque année, augmentant la croissance du marché américain des bouchons désinfectants

La présence d’infrastructures de soins de santé bien établies et l’augmentation des dépenses de santé aux États-Unis sont un facteur primordial propulsant la croissance du marché américain des bouchons désinfectants. Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services, les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6% en 2019, atteignant 3 800 milliards de dollars ou 11 582 $ par personne. En proportion du produit intérieur brut du pays, les dépenses de santé représentaient 17,7 pour cent. Les progrès technologiques croissants associés à des réglementations strictes en matière de pratiques d’injection sûres augmentent à nouveau la croissance du marché américain des bouchons désinfectants.

En outre, la prévalence croissante des infections nosocomiales dans le pays contribue également à la demande importante de bouchon de désinfection. Dans les seuls hôpitaux américains, les Centers for Disease Control (CDC) estiment que les IASS représentent environ 1,7 million d’infections et 99 000 décès associés chaque année. Parmi ces infections : 32 % de toutes les infections nosocomiales sont des infections des voies urinaires et 22 % sont des infections du site opératoire.

ICU Medical, C.R. Bard, Becton, Dickinson and Company et 3M, Merit Medical Systems sont quelques-uns des principaux acteurs de la région.

De plus, la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer dans le pays favorise à nouveau la croissance du marché américain des bouchons désinfectants. Selon le National Cancer Institute, en janvier 2019, il y avait environ 16,9 millions de survivants du cancer aux États-Unis. Le nombre de survivants du cancer devrait passer à 22,2 millions d’ici 2030. Environ 39,5 % des hommes et des femmes recevront un diagnostic de cancer à un moment donné de leur vie.

Le capuchon désinfectant est une marque de désinfectant pour les mains qui utilise la stérilisation aux UV pour tuer les bactéries. Il est destiné à être utilisé dans un environnement propre avec les bonnes pratiques de stockage. Les bouchons désinfectants sont efficaces depuis des années et leur utilisation se poursuit aujourd’hui malgré l’essor de diverses formes de bactéries résistantes aux antibiotiques. Les bouchons désinfectants sont généralement utilisés dans les environnements de travail où les personnes peuvent être vulnérables au développement du SARM. Il s’agit notamment des espaces publics tels que les gymnases et les maisons de soins infirmiers. Les bouchons désinfectants sont généralement utilisés dans les environnements de travail où les personnes peuvent être vulnérables au développement de maladies. Il s’agit notamment des espaces publics tels que les gymnases et les maisons de soins infirmiers. Ils peuvent également être utilisés pour les personnes qui passent beaucoup de temps dans les gymnases et autres installations publiques où elles sont susceptibles de développer des maladies en raison du manque de pratiques sanitaires. En plus d’appliquer des techniques de nettoyage appropriées, il est important de désinfecter entre les événements sportifs ou toute autre activité physique.

