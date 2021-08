Les meilleurs acteurs du marché de Charges d’hydroxylapatite de calcium (CaHA) et les prévisions d’analyse future qualitative jusqu’en 2027

L’hydroxylapatite de calcium est un agent de comblement des rides semi-permanent largement utilisé dans plusieurs applications dermatologiques dans des conditions telles que les plis du visage et reconstitue le volume facial perdu. L’hydroxyapatite de calcium est un médicament athée utilisé pour l’augmentation des tissus mous du visage. L’hydroxylapatite de calcium est associée à un profil de sécurité élevé et a une élasticité et une viscosité élevées, ce qui conduit à la formation de collagène à long terme. L’hydroxyapatite de calcium a des caractéristiques physiques telles que la viscosité, l’élasticité et la cohésion. L’hydroxylapatite de calcium est administrée par voie intraveineuse avec une micro-canule à bout arrondi.

Obtenez un PDF gratuit @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/4254

Remarque : * Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche.

Le marché des produits de comblement à base d’hydroxylapatite de calcium (CaHA) devrait connaître une croissance élevée, en raison de la prise de conscience croissante de l’apparence de soi et des procédures cosmétiques, et du nombre croissant de consultations dermatologiques et de cliniques de dermatologie. De plus, les patients sont à l’aise avec la procédure de remplissage dermique en raison de moins de douleur dans les procédures de traitement. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des agents de remplissage à base d’hydroxylapatite de calcium (CAHA).

L’injection inter-artérielle de charge d’hydroxyapatite de calcium entraîne des complications graves telles que la nécrose des tissus mous, des cicatrices permanentes, une déficience visuelle et la cécité. De plus, le coût de l’hydroxylapatite de calcium est de 650 à 800 dollars US par seringue, ce qui est inabordable pour les habitants des pays à économie moyenne et faible. Ces facteurs devraient freiner la croissance du marché mondial des agents de remplissage à base d’hydroxylapatite de calcium (CAHA).

Les principaux acteurs sont: Regan Scientific Instruments, Inc, Allergan plc, Galderma Laboratories, L.P, Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Cynosure Inc, Prollenium Medical Technologies, Inc, Dr. Korman Laboratories Ltd, Luminera , CG Bio Co., Ltd, Medyglobal, and Teoxane SA.

Remise!!! Flat 2000 $ US Off

Achetez maintenant avec une remise pour le rapport Premium : @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/4254

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com