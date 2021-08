Les produits du marché de l’imagerie moléculaire révolutionnent le domaine de l’imagerie médicale et améliorent les procédures de diagnostic

L’imagerie moléculaire fournit un nouveau moyen puissant d’examiner le corps humain et les fonctions des divers organes et systèmes du corps. L’imagerie moléculaire utilise des instruments spécialisés pour créer une image tridimensionnelle de tissus ou de systèmes organiques spécifiques. Les produits du marché de l’imagerie moléculaire ont révolutionné le domaine de l’imagerie médicale et ont amélioré les procédures de diagnostic et les traitements pour de nombreuses maladies.

L’imagerie moléculaire est utilisée pour le diagnostic et le traitement de nombreuses conditions médicales en utilisant des techniques d’imagerie avancées disponibles sur le marché de l’imagerie moléculaire. Grâce à l’utilisation de technologies avancées d’imagerie moléculaire, les médecins peuvent désormais visualiser et mesurer les fonctions des cellules, des tissus et des organes d’une manière plus rapide et plus efficace que jamais.

L’imagerie moléculaire offre une approche thérapeutique plus personnalisée pour le diagnostic et le traitement des maladies, y compris la maladie coronarienne, la maladie cérébrovasculaire, le cancer du sein, la douleur chronique, les lésions cérébrales traumatiques, le cancer du pancréas, la maladie rénale, la septicémie, la maladie rénale, le cancer de la prostate et les maladies inflammatoires de l’intestin . En raison de l’incidence et de la prévalence toujours croissantes de ces maladies, le marché de l’imagerie moléculaire se développe de jour en jour.

Certains des produits d’imagerie moléculaire courants sur le marché de l’imagerie moléculaire sont l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la fluoroscopie, la tomodensitométrie (CT) et le scanner PET/PET (tomographie par émission de photons/tomographie par émission de positons). L’IRM et la fluoroscopie sont souvent utilisées dans le diagnostic d’affections neurologiques et de tumeurs. Le PET/PET est particulièrement efficace dans la détection et la localisation de nombreuses petites molécules telles que les hormones et les enzymes. L’échographie est couramment utilisée pour les tumeurs, les blocages, les kystes, les excroissances bénignes et malignes. Pet-CT est très utile pour la localisation, le suivi, l’image et l’excrétion des taches de sang tumoral du cancer du cerveau.

La demande de technologies d’imagerie moléculaire avancées et de haute qualité devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années, contribuant ainsi à la croissance du marché de l’imagerie moléculaire. Cela est dû à l’augmentation du nombre de patients qui ont des problèmes avec certains types de cancers et au vieillissement de la population. L’émergence de technologies nouvelles et innovantes avec des outils d’imagerie moléculaire a entraîné un boom dans l’industrie de l’imagerie diagnostique.

Selon la recherche et les dossiers cliniques, les professionnels de la santé préfèrent désormais des techniques de diagnostic très spécifiques. Par exemple, l’échographie cardiaque est préférée à l’imagerie par résonance magnétique dans le domaine de la cardiologie. En effet, l’échographie cardiaque peut identifier l’emplacement, la taille, la forme et la densité des tissus du muscle cardiaque. Cependant, en raison de la nature très sensible de cette technique de diagnostic, elle est souvent utilisée en cardiologie invasive, en particulier dans les crises cardiaques à angle ouvert. En raison des progrès rapides de la technologie, des technologies d’imagerie moléculaire plus innovantes et plus fiables sont en cours de développement et sont utilisées par les professionnels de la santé.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Carestream Health, Fujifilm Holdings Corporation, GE Healthcare, Hitachi Ltd, Hologic, Inc., Siemens AG, Philips Healthcare, Samsung Medison, Shimadzu Corporation, and Toshiba Medical Systems Corporation.

