Les produits sur le marché des médicaments contre la conjonctivite bactérienne, tels que les gouttes oculaires, les pommades et les sprays antibiotiques, peuvent soulager certains des symptômes de la conjonctivite virale

La conjonctivite bactérienne est une inflammation de la conjonctive, la muqueuse des paupières. Elle peut être causée par une infection de l’œil ou par un virus. La conjonctivite bactérienne et virale est facilement transmissible, facilement transmise d’un individu à un autre, ou par un œil infecté à un œil non infecté. Certains virus qui causent des infections conjonctivales dans tout le corps provoquent également des yeux rouges et enflammés. Une infection des paupières causée par une infection oculaire a6n aura également les yeux rouges. La plupart des cas de conjonctivite bactérienne ne présentent aucun symptôme discernable ou commun. La façon habituelle de diagnostiquer la maladie consiste à prélever un échantillon de larmes de l’œil.

La R&D de nouveaux produits devrait propulser la croissance du marché des médicaments contre la conjonctivite bactérienne. En mai 2019, Allakos Inc. a annoncé des résultats positifs de Phase 1 chez des patients atteints de conjonctivite allergique sévère. Les patients ayant reçu l’AK002 ont signalé une amélioration médiane de 78 % des symptômes oculaires selon le score des symptômes oculaires de la conjonctivite allergique (ACS) et une amélioration médiane de 71 % des signes et symptômes évalués par le médecin à l’aide du score des symptômes oculaires.

L’émergence de Covid-19 devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché des médicaments contre la conjonctivite bactérienne. En Allemagne, du 3 janvier 2020 à 18 h 45 CEST, le 14 juin 2021, il y a eu 3 715 518 cas confirmés de COVID-19 avec 89 844 décès, comme signalé à l’Organisation mondiale de la santé. Au 5 juin 2021, un total de 55 800 553 doses de vaccin avait été administré.

Environ un nouveau-né sur cinq contracte une conjonctivite entre son premier et son quatrième anniversaire. Une prévalence aussi élevée devrait contribuer à la croissance du marché des médicaments contre la conjonctivite bactérienne. La conjonctivite ne cause souvent pas de douleur et n’est pas grave. Dans de rares cas, la conjonctivite peut devenir chronique et provoquer des pleurs, une gêne et une irritation chez le bébé. Les bébés atteints de conjonctivite bactérienne ne l’attrapent généralement pas avant l’âge de deux ou trois mois. Lorsque l’infection de l’œil est la cause d’une inflammation oculaire continue, le bébé pleure généralement et irrite les yeux jusqu’à ce que l’infection soit traitée.

Certains bébés ne présentent pas de symptômes clairs de conjonctivite virale. Ces nourrissons présentent normalement des symptômes pseudo-grippaux tels que : rougeur, chaleur, teinte bleuâtre et démangeaisons près des yeux. Si ces symptômes surviennent même pendant un jour ou deux, vous devriez consulter un médecin. Les produits sur le marché des médicaments contre la conjonctivite bactérienne, tels que les gouttes ophtalmiques, les pommades et les sprays antibiotiques, peuvent soulager certains des symptômes de la conjonctivite virale.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Médicament contre la conjonctivite bactérienne comprennent: Pfizer Inc., Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche, Bayer Healthcare, Valeant Pharmaceutical International Inc., Perrigo Company Plc, Akorn Inc., Santen Pharmaceutical Co. Ltd., and Allergan Plc.

