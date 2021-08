Les technologies actuelles sur le marché des dispositifs orthopédiques permettent la R&D de dispositifs efficaces dans le traitement de nombreuses maladies dégénératives et liées à l’âge

Les appareils orthopédiques sont des appareils médicaux utilisés pour le traitement et la prévention des blessures et des déformations du système musculo-squelettique. Le marché des appareils orthopédiques s’est considérablement développé ces dernières années, en raison de l’accent mis sur le développement technologique et la recherche d’appareils médicaux de la hanche et du genou dans le monde entier. Les appareils tels que les appareils orthodontiques, les attelles, les fauteuils roulants et même les hanches artificielles sont de plus en plus courants chez les personnes âgées, car il n’est plus considéré comme un âge adulte relativement jeune de ressentir une sorte de douleur ou d’invalidité. Étant donné que la population des personnes âgées commence à éprouver des problèmes plus courants, l’accent est mis sur des traitements plus avancés et efficaces qui peuvent réduire, voire dans certains cas, éliminer le besoin de chirurgie orthopédique traditionnelle.

Les appareils orthopédiques nécessitent une gamme complexe d’équipements médicaux et de produits pharmaceutiques, conçus pour traiter les patients souffrant d’une ou plusieurs affections musculo-squelettiques. Bien entendu, les appareils orthopédiques exigent une quantité considérable d’innovations technologiques et de recherche afin de produire de nouveaux produits. Ces appareils exigent également les produits pharmaceutiques et les logiciels les plus innovants. Les technologies actuelles sur le marché des appareils orthopédiques ont permis le développement d’appareils particulièrement efficaces dans le traitement de nombreuses maladies dégénératives et liées à l’âge, qui n’étaient pas traitables dans les générations précédentes de technologie médicale. Le développement de nouvelles technologies médicales et de produits pharmaceutiques a créé une infrastructure de soins de santé beaucoup plus rationalisée dans le monde entier, car la qualité des soins fournis aux patients a considérablement augmenté.

L’arthrite est l’un des troubles musculo-squelettiques les plus courants et les plus débilitants affectant les personnes de tous âges. Le marché mondial des appareils orthopédiques basés sur les technologies de l’arthrite se concentre sur de nouveaux produits capables de gérer efficacement la douleur et l’inflammation, ce qui peut à son tour améliorer considérablement la qualité de vie des personnes souffrant d’arthrite dans le monde. Le marché comprend un certain nombre de produits contre l’arthrite tels que des appareils orthodontiques, des attelles, des fauteuils roulants, des béquilles et des marchettes. Bon nombre de ces appareils orthopédiques nécessitent l’utilisation de gels et de lubrifiants thérapeutiques spécialisés pour fonctionner correctement.

La prévalence élevée des maladies musculo-squelettiques devrait contribuer à la croissance du marché des appareils orthopédiques. Selon l’étude « Prévalence des blessures musculo-squelettiques, de la douleur et des maladies chez les joueuses de basket-ball d’élite, en Europe, en juin 2019, les parties du corps les plus fréquemment blessées étaient les membres inférieurs : plus de 60 %, ce qui représente un taux de blessures de 0,14 pour athlètes et un taux de douleur de 0,2 par athlète (pendant la période d’étude). De plus, la prévalence croissante du diabète et de l’obésité devrait également continuer à avoir un impact sur les ventes d’appareils au cours de la prochaine décennie. Selon l’étude « Estimations mondiales et régionales de la prévalence du diabète pour 2019 et projections pour 2030 et 2045 : résultats de l’Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète, 9e édition », publiée dans la revue Diabetes Research and Clinical Practice, en septembre 2019, 463 millions personnes devraient souffrir de diabète en 2019 dans le monde et ce nombre devrait atteindre 578 millions d’ici 2030 et 700 millions d’ici 2045.

Les principaux acteurs sont : aap Implantate AG, Aesculap, Inc., Arthrex, Inc., ArthroCare Corporation, Biomet, Inc., Conmed Corporation, DePuy Synthes, Inc., OSSIO, Globus Medical, Inc., NuVasive, Inc., Conventus Orthopaedics, DJO Global, Inc., and Breg, Inc..

