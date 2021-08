L’expansion de l’industrie du tourisme médical favorise la croissance du marché des services de tourisme médical à l’étranger en Amérique du Nord

Le taux croissant des primes d’assurance-maladie stimule la croissance du marché des services de tourisme médical à l’étranger en Amérique du Nord. Par exemple, selon la Conférence nationale des législatures des États, en 2018, la prime annuelle moyenne pour la couverture familiale basée sur l’employeur a augmenté de 5 % à 19 616 $ US pour une couverture individuelle, les primes ont augmenté de 3 % à 6 896 $ US par rapport à 2017. Augmentation l’investissement aux États-Unis devrait propulser la croissance du marché des services de tourisme médical sortant de l’Amérique du Nord dans un proche avenir. Par exemple, selon les statistiques de l’American Heart Association 2019 sur les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, les frais hospitaliers moyens pour une transplantation cardiaque aux États-Unis étaient de 808 770 $ US. L’expansion du tourisme médical dans la région devrait favoriser la croissance du marché des services de tourisme médical sortant en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

D’un autre côté, le manque de soins de suivi efficaces lors du retour à domicile devrait entraver la croissance du marché des services de tourisme médical à l’étranger en Amérique du Nord.

1. En février 2020, l’hôpital international de Bumrungrad a participé au 51e cours de formation international pour les opérations endoscopiques complètes de la colonne lombaire, thoracique et cervicale.

2. En janvier 2020, l’hôpital Christus Muguerza a acquis le Signa Voyager 1.5 Tesla Magnetic Resonance de la marque General Electric.

Les services de tourisme médical sortant ont gagné en popularité ces dernières années et en particulier dans le monde développé. La raison pour laquelle les patients optent pour le tourisme médical à l’étranger est l’accès accru à de meilleurs services de santé, en particulier pour leur maladie chronique. Un autre facteur qui joue un rôle important est la disponibilité d’un traitement peu coûteux et la disponibilité d’un traitement rapide ; ces facteurs ont joué un rôle énorme dans la poussée du secteur sortant du tourisme médical. Il existe plusieurs types de produits offerts par cette industrie, notamment ; forfaits maternité, forfait famille, forfait bien-être, forfait chirurgie esthétique, forfaits dentaires, forfait orthopédique et autres. Des touristes du monde entier visitent l’Inde pour diverses procédures de traitement afin de guérir leur maladie et de rester en forme. Mais en raison d’une pénurie de personnel médical et d’autres infrastructures, de nombreux touristes ne peuvent pas se faire soigner à l’endroit souhaité et bénéficier d’un traitement à un coût élevé.

Les principaux acteurs sont: Apollo Hospital Enterprise Limited, Bumrungrad International Hospital, KPJ Healthcare Berhad, Christus Muguerza Hospital, WorldMed Assist, Mednamaste, and Global Medical Tourism Inc.

