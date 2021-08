L’expansion du marché de Accélérateur de coagulation sanguine sera persistante de 2021 à 2027

L’accélérateur de coagulation sanguine est un médicament utilisé en association avec d’autres médicaments pour accélérer le processus de thrombose et donc diminuer la durée des douleurs thoraciques et d’autres symptômes connexes tels que nausées, vomissements et fièvre. On pense que ce produit agit en augmentant la perméabilité vasculaire dans la zone autour du cœur et donc en réduisant le risque d’hémorragie et la perte de sang qui en résulte. Les caillots sanguins sont décomposés par le corps en fragments plus petits et sont ensuite transportés vers le tractus gastro-intestinal, les poumons et les reins, où ils disparaissent.

Obtenez un PDF gratuit @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/4245

Remarque : * Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche.

L’accélérateur de coagulation sanguine peut être utilisé pour traiter : un traumatisme/une lésion cérébrale traumatique (tbi) ; lésions corporelles rhumatismales; blessures liées à l’orthopédie; blessures à la tête et au cou; et l’hypertension intracrânienne. Il peut également être utilisé comme accélérateur de coagulation sanguine pour réduire la durée des maux de tête et de la douleur. Il a été formulé pour améliorer la capacité du corps à coaguler et à récupérer d’une pression interne ou externe soudaine. La coagulation fait référence au processus par lequel les caillots sanguins se forment et se décomposent au contact d’un agent. La coagulation du sang est un mécanisme essentiel qui prévient les saignements, mais la coagulation du sang peut également se former et se décomposer au contact d’un agent, entraînant un saignement.

Dynamique du marché

La prévalence croissante de l’embolie pulmonaire devrait propulser la croissance du marché mondial des accélérateurs de coagulation sanguine. Par exemple, selon l’étude « Prevalence of Pulmonary Embolism in Patients With Syncope », publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, en août 2019, l’incidence de nouvelles embolies pulmonaires ou de décès cardiovasculaires au cours du suivi de 2 ans était 0,9%. Dans le sous-groupe de patients hospitalisés (47 %), une embolie pulmonaire a été détectée à la présentation chez 15 patients.

L’augmentation de la population gériatrique devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché mondial des accélérateurs de coagulation sanguine. Par exemple, selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034.

L’émergence de Covid-19 devrait entraver la croissance du marché mondial des accélérateurs de coagulation sanguine. Par exemple, dans le monde, à 18 h 51 CET, le 3 janvier 2021, 83 322 449 cas confirmés de COVID-19, dont 1 831 412 décès, ont été signalés à l’Organisation mondiale de la santé.

Entre régions. L’Europe devrait connaître une croissance significative du marché mondial des accélérateurs de coagulation sanguine, en raison de la prévalence élevée de la thromboembolie veineuse dans la région. Par exemple, selon le NHS Scotland, 75 846 personnes ont été hospitalisées pour thromboembolie veineuse en Écosse de 2008 à 2017.

Décembre 2020 : Kedrion SpA, via sa filiale turque Kedrion Betaphar, a annoncé son soutien au XVIIe Congrès international sur l’hémophilie organisé en Turquie par les deux principales sociétés scientifiques du pays dans ce domaine thérapeutique.

Les principaux acteurs sont: Baxter International Inc, PeproTech Inc, and Kedrion SpA. Kedrion S.P.A, Octapharma AG, Novo Nordisk A/S, Sekisui Chemical CO. LTD, CSL Limited, Greiner Bio-One AG, Grifols International SA, and ACROBiosystems.

Remise!!! Flat 2000 $ US Off

Achetez maintenant avec une remise pour le rapport Premium : @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/4245

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com