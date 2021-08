L’incidence croissante des cancers de la bouche dans le monde propulse la croissance du marché de la gestion de la dysphagie

La dysphagie, définie comme une difficulté à initier, maintenir et terminer une déglutition normale, affecte environ 13% de la population. La dysphagie est classée en deux grandes catégories : la dysphagie fonctionnelle et la dysphagie non mortelle. Les personnes atteintes de dysphagie fonctionnelle ont des difficultés à initier et à terminer certains mouvements des voies respiratoires supérieures; ils ont rarement des problèmes respiratoires. La dysphagie non mortelle entraîne des problèmes respiratoires et une libération excessive de salive (coliques salivaires) qui peuvent faire sortir la langue. Ces patients ne ressentent généralement pas ou peu de douleur lorsque la langue sort, mais ressentent souvent une douleur légère à modérée par la suite.

La prévalence croissante du cancer de la bouche dans le monde stimule la croissance du marché de la gestion de la dysphagie.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y a chaque année environ 657 000 nouveaux cas de cancers de la cavité buccale et du pharynx et plus de 330 000 décès. La dysphagie est associée aux difficultés de déglutition chez le patient. Il est plus fréquent dans la population gériatrique. La croissance du marché de la gestion de la dysphagie est également attribuée à l’augmentation de la population gériatrique dans le monde. Selon la même source, entre 2015 et 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 ans va presque doubler, passant de 12% à 22%. D’ici 2020, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dépassera le nombre d’enfants de moins de 5 ans. En 2050, 80 % des personnes âgées vivront dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, ce qui est attribué à l’augmentation des dépenses consacrées au secteur de la santé par le gouvernement régional. Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services des États-Unis, les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6% en 2019, atteignant 3 800 milliards de dollars ou 11 582 $ par personne. En proportion du produit intérieur brut du pays, les dépenses de santé représentaient 17,7 pour cent.

Développements clés :

1. En octobre 2019, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. a annoncé le lancement de Drizalma Sprinkle™ (gélules à libération retardée de duloxétine) aux États-Unis pour une utilisation orale

2. En janvier 2020, Phagenesis Ltd. a annoncé que la société avait reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son système Phagenyx.

3. En décembre 2018, Gensco® Pharma, un fabricant de produits pharmaceutiques spécialisés spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits transdermiques sur ordonnance, a annoncé la signature d’un accord définitif de licence, de développement et de fourniture (l’« Accord ») avec IntelGenx Corp.

Les principaux acteurs sont: Eisai Co. Ltd., C. R. Bard, Inc. (Becton, Dickinson and Company), Hormel Health Labs, AstraZeneca, Cipla Ltd., Nestlé Health Science, Kent Precision Foods Group, Inc., Bracco Diagnostics Inc., Phagenesis Ltd., Nutricia Advanced Medical Nutrition, and Cook Medical Inc.

