Marché de Amérique du Nord et Europe Thérapeutique de la dégénérescence maculaire liée à l’âge : montre qu’une demande croissante sera observée au cours de la prochaine décennie

La dégénérescence maculaire liée à l’âge provoque une perte au centre du champ de vision. Selon la Bright Focus Foundation, environ 11 millions de personnes aux États-Unis souffrent d’une forme de dégénérescence maculaire liée à l’âge et ce nombre devrait doubler pour atteindre près de 22 millions d’ici 2050. Un tel scénario devrait contribuer à la croissance de l’Amérique du Nord et de l’Europe. marché de la thérapie de la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Obtenez un PDF gratuit @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/4171

Remarque : * Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge est une affection courante – c’est l’une des principales causes de perte de vision chez les personnes de 50 ans et plus. Selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique est un contributeur majeur à la croissance du marché thérapeutique de la dégénérescence maculaire liée à l’âge en Amérique du Nord et en Europe.

La dégénérescence maculaire sèche liée à l’âge est un trouble oculaire courant chez les personnes de plus de 50 ans. Elle provoque une vision centrale floue ou réduite, en raison de l’amincissement de la macula (MAK-u-luh). La dégénérescence maculaire sèche liée à l’âge est une affection plus courante pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé. En avril 2021, LumiThera Inc., un acteur majeur du marché thérapeutique de la dégénérescence maculaire liée à l’âge en Amérique du Nord et en Europe et une société commerciale de dispositifs médicaux fournissant un traitement par photobiomodulation (PBM) pour les troubles et maladies oculaires, a annoncé des résultats positifs dans son LIGHTSITE II , essai clinique multicentrique chez des patients atteints de dégénérescence maculaire sèche liée à l’âge.

La R&D sur la thérapie par cellules souches et le nomacopan PASylé à action prolongée devrait contribuer à la croissance du marché thérapeutique de la dégénérescence maculaire liée à l’âge en Amérique du Nord et en Europe. La dégénérescence maculaire liée à l’âge résulte de la mort d’un type de cellules oculaires appelées cellules épithéliales pigmentées rétiniennes (EPR) et entraîne une perte de vision. La thérapie par cellules souches peut être utilisée pour créer des cellules RPE saines à partir de cellules souches pluripotentes induites – des cellules souches générées à partir des cellules sanguines de chaque patient – pour remplacer les cellules endommagées de l’œil et restaurer la vision. Akari Therapeutics, Plc, une société biopharmaceutique à un stade avancé, travaille sur l’axe LTB4-VEGF dans le développement de l’inflammation rétinienne menaçant la vue.

Dans une étude récemment publiée, intitulée “Immune-Mediated Retinal Vasculitis in Posterior Uveitis and Experimental Models: The Leukotriene (LT)B4-VEGF Axis”, la société a souligné le rôle que joue le LTB4 (un leucotriène impliqué dans l’inflammation) dans l’induction de la maladie vasculaire. dommages du facteur de croissance endothélial (VEGF) et inflammation de la rétine dans l’œil.

Les principaux acteurs sont: Novartis AG, Bayer AG, Bausch Health Companies Inc., Regeneron Pharmaceuticals, Inc., F. Hoffmann-La Roche AG, Pfizer, Inc., and Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Remise!!! Flat 2000 $ US Off

Achetez maintenant avec une remise pour le rapport Premium : @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/4171

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com