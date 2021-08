Marché du traitement de la toxicomanie | L’Amérique du Nord connaîtra une croissance significative, en raison du nombre élevé de toxicomanes dans la région

Un cours de traitement de la toxicomanie est un cours qui aide les individus à surmonter la toxicomanie et à vivre une vie exempte des effets négatifs de la drogue. Le traitement résidentiel pour toxicomanie offre une réadaptation aux patients hospitalisés pour ceux qui sont devenus dépendants de la cocaïne ou d’autres drogues dures.

Dynamique du marché

L’augmentation de la consommation de tabac devrait propulser la croissance du marché mondial du traitement de la toxicomanie. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé, 1,337 milliard de personnes ont fumé du tabac dans le monde en 2018. De plus, l’abus d’analgésiques devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, selon l’Enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé de 2018, aux États-Unis, 3,6 % de la population a abusé des analgésiques en 2018.

L’augmentation des investissements dans la R&D pour évaluer les effets de l’alcool devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché mondial du traitement de la toxicomanie. Par exemple, l’Université de l’Illinois à Chicago, aux États-Unis, a reçu 8,2 millions de dollars du National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism pour poursuivre le Center for Alcohol Research in Epigenetics et ses recherches sur la façon dont l’alcool affecte les gènes par le biais de l’épigénétique.

Parmi les régions, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché du traitement de la toxicomanie, en raison du nombre élevé de décès liés au cannabis dans la région. Par exemple, selon une étude menée par des chercheurs du National Drug and Alcohol Research Center, l’Australie a enregistré 559 cas de décès liés au cannabis entre 2000 et 2018.

L’Amérique du Nord devrait également connaître une croissance significative du marché du traitement de la toxicomanie, en raison du nombre élevé de toxicomanes dans la région. Par exemple, selon l’Enquête nationale de 2018 sur la consommation de drogues et la santé, aux États-Unis, environ 164,8 millions de personnes âgées de 12 ans ou plus aux États-Unis étaient des utilisateurs de substances au cours du mois dernier, notamment du tabac, de l’alcool ou des drogues illicites.

Les principaux acteurs sont : Cipla Limited, Glenmark Pharmaceuticals, Pfizer Inc., Mylan N.V., Odyssey Pharmaceuticals Inc., Lil’ Drug Store Products Inc., Indivior Plc., Dr. Reddy’s Laboratories, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., British American Tobacco plc.

