Marché du traitement du glioblastome multiforme récurrent Défis futurs et analyse 2027

Le glioblastome est un type de tumeur cérébrale qui provient du tissu cérébral glial ou de soutien appelé «gliome». Le glioblastome multiforme (en abrégé GBM) est une tumeur cérébrale maligne agressive qui a un très mauvais pronostic. L’option de traitement disponible dans le commerce pour cette condition fait face à de nombreux défis, y compris le franchissement de la barrière hémato-encéphalique, qui limitent la concentration de médicaments sur le site de la tumeur. Les entreprises clés de ce marché se concentrent activement sur les activités de recherche et développement pour développer et commercialiser de nouveaux médicaments pour le traitement de ces affections.

Postulez ici pour l’exemple de copie du rapport : https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/682

Selon le Journal of Neurosurgery en 2018, les progrès réalisés au cours des dernières décennies n’ont pas significativement amélioré la survie globale des patients atteints d’une maladie récurrente du glioblastome multiforme (GBM). De plus, de brèves discussions liées aux nouveaux efforts actuels en recherche clinique et fondamentale sont incluses dans la revue. Selon ces brèves discussions par des experts médicaux, il est conclu qu’un sous-ensemble de patients GBM récurrents peut bénéficier d’efforts de traitement maximum bien que cette maladie reste une maladie mortelle.

L’incidence croissante des cancers du cerveau devrait stimuler la croissance récurrente du marché du traitement du glioblastome multiforme au cours de la période de prévision. Bien que les chercheurs pensent que des mutations génétiques peuvent provoquer cette maladie, les symptômes comprennent des convulsions, des changements d’humeur, une perte d’appétit, une vision double ou floue, une modification de la capacité de penser et des difficultés d’élocution. Selon les statistiques fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année, environ 5 millions de personnes sont diagnostiquées épileptiques dans le monde.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Glioblastome multiforme comprennent: Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., Bristol-Myers Squibb Company, Merck & Co., Inc., Sun Pharmaceutical Industries, Ltd., Arbor Pharmaceuticals LLC., and F. Hoffmann-La Roche AG.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Offre exclusive!!! Achetez le rapport à un tarif réduit !!!

Achetez une copie instantanée de ce rapport de recherche avec un prix forfaitaire de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/682

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une société d’études de marché et de conseil de premier plan proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, une analyse de marché personnalisée, des services de conseil et une analyse de la concurrence grâce à diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Perspectives cohérentes du marché

1001, 4e avenue, # 3200

Seattle, WA 98154

Téléphone: US +12067016702 / UK +4402081334027

Courriel: sales@coherentmarketinsights.com