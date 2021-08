Marché Santé Alimentaire Supplémentaire OEM et ODM : déterminé par le taux de concentration du marché, les nouveaux entrants, les produits, les services et les solutions 2027

Un supplément de santé est un produit fabriqué en vente libre destiné à augmenter son alimentation quotidienne en prenant des pilules, des capsules, des comprimés ou de la poudre. L’émergence de Covid-19 a augmenté la demande pour ces suppléments de santé, ce qui à son tour contribue à la croissance du marché OEM et ODM des aliments complémentaires de santé. Dans le monde, à 14h50 CEST, le 14 avril 2021, 136 996 364 cas confirmés de COVID-19, dont 2 951 832 décès, ont été signalés à l’Organisation mondiale de la santé.

Obtenez un PDF gratuit @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/4274

Remarque : * Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche.

Un complément de santé peut offrir divers nutriments soit naturellement extraits d’ingrédients alimentaires, soit synthétiques afin d’augmenter la quantité de leur apport. Étant donné que les suppléments de santé sont disponibles sous différentes formes telles que des gélules, des comprimés, des liquides et des poudres, il est préférable de savoir quelle forme vous conviendra le mieux. En outre, le dosage doit être pris selon les instructions données sur la bouteille ou l’étiquette. Un complément de santé peut également être appelé un aliment de santé ou un complément alimentaire. Il est généralement fabriqué pour remédier aux carences nutritionnelles ou pour aider à la perte de poids ou à titre préventif pour certaines maladies. Ainsi, la prévalence élevée des maladies chroniques devrait également contribuer à la croissance du marché OEM et ODM des aliments complémentaires de santé.

Les compléments alimentaires diététiques se présentent sous diverses formes. Ils peuvent être des additifs alimentaires, des activateurs d’énergie, des constructeurs immunitaires et des constructeurs de cellules. Le marché OEM et ODM des aliments complémentaires de santé aux États-Unis est évalué à 11 655,7 millions de dollars US en 2020.

Les compléments alimentaires santé qui favorisent la perte de poids contiennent principalement des glucides à faible indice glycémique. Pour les personnes sensibles aux glucides, les niveaux d’insuline du corps diminuent généralement une fois qu’une personne prend un supplément de santé contenant des glucides. Par exemple, un supplément de santé contenant des glucides réducteurs de glucose peut aider à réduire la glycémie chez les diabétiques.

La prévalence élevée des maladies gastro-intestinales contribue également à la croissance du marché OEM et ODM des aliments complémentaires de santé. Manger des suppléments riches en vitamines et minéraux aide l’organisme à éliminer les déchets et améliore la digestion. Lorsqu’ils sont pris en grande quantité, ces suppléments fournissent une quantité abondante d’antioxydants qui combattent les radicaux libres qui endommagent l’ADN cellulaire. Les antioxydants empêchent également la formation de diabète.

Les micronutriments sont un type de produit majeur sur le marché OEM et ODM des aliments complémentaires de santé. Ces micronutriments sont essentiels à la santé. Le corps humain a besoin d’une variété de micronutriments pour fonctionner correctement. Ces nutriments comprennent la vitamine B12, le magnésium, le phosphore, l’iode, le bêta-carotène, la thiamine et l’acide folique.

Les principaux acteurs sont: Cosmax Inc., Kolmar Korea, Japan Supplement Foods Co., Ltd., Health Sources Nutrition Co., Ltd., Goerlich Pharma GmbH, API Co., Ltd., Syngen Biotech Co., Ltd., OriBionatureSdnBhd, Nutricare Co.,Ltd, and NOVAREX Co., Ltd among others.

Remise!!! Flat 2000 $ US Off

Achetez maintenant avec une remise pour le rapport Premium : @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/4274

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com