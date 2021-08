Médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque aux Émirats arabes unis Market : comment le marché se comportera-t-il dans les années à venir en fonction de la taille du marché, de la part, du volume d’approvisionnement et des principales régions

L’insuffisance cardiaque est très fréquente. Elle affecte des millions de personnes aux Émirats arabes unis. Plus de la moitié des personnes souffrant d’insuffisance cardiaque souffrent d’hypertension artérielle, ce qui peut mettre leur vie en danger. La prévalence élevée de l’hypertension artérielle devrait contribuer à la croissance du marché des médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque aux Émirats arabes unis.

Tout ce qui altère le pompage de votre cœur ou l’endommage peut provoquer une insuffisance cardiaque. L’insuffisance cardiaque a tendance à s’aggraver progressivement avec le temps. Mais un traitement rapide peut vous aider à vivre longtemps et à vous sentir mieux et plus à l’aise. D’autres conditions pouvant causer une insuffisance cardiaque sont : l’hypertension artérielle, le diabète, la sténose aortique, l’hypertension, la dépression respiratoire, l’abus d’alcool et la sédation. La prévalence élevée de ces affections peut stimuler la demande de médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque, stimulant ainsi la croissance du marché des médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque aux Émirats arabes unis.

L’étude « L’augmentation de l’incidence de l’obésité chez les résidents saoudiens. Un défi menaçant pour les chirurgiens, publié dans l’International Journal of Health Sciences, en janvier 2018, a signalé l’obésité chez 42% de la population étudiée avec de faibles niveaux d’activité physique et des habitudes alimentaires malsaines. Ainsi, la prévalence élevée de l’obésité devrait également contribuer à la croissance du marché des médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque aux Émirats arabes unis.

Les bêta-bloquants sont un type de produit majeur sur le marché des médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque aux Émirats arabes unis. Les bêta-bloquants sont souvent administrés pour traiter l’insuffisance cardiaque, en particulier l’hypertension. Les bêta-bloquants empêchent le cœur de pomper trop de sang. Lorsque cela se produit, la quantité de sang pompée vers les jambes et les reins est inférieure à la normale, ce qui entraîne une perte de potassium. Cette perte de potassium diminue davantage le rythme cardiaque et peut provoquer une hypotension (pression artérielle basse).

Les diurétiques, un autre type de produit sur le marché des médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque aux Émirats arabes unis, sont utilisés pour traiter l’insuffisance cardiaque en prévenant la rétention d’eau, en particulier chez les personnes qui ont tendance à avoir une rétention d’eau. Certains diurétiques, tels que les diurétiques utilisés pour l’hypertension artérielle, peuvent aider à empêcher votre cœur de pomper trop lentement. Ces médicaments peuvent aider à réduire la fréquence cardiaque et à pomper plus de sang pour fournir des fluides et de l’oxygène à différentes parties de votre corps. Les diurétiques peuvent également diminuer la rétention d’eau. Cependant, ce traitement ne doit être pris qu’à des fins de haute puissance.

Les principaux acteurs sont: Novartis International AG, AstraZeneca Plc., Amgen, Inc., Pfizer, Inc., Mylan N.V., Merck & Co., Inc., Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline Plc., and Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

