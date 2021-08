Mindray Medical a lancé de nouveaux échographes portables pour le marché des appareils de diagnostic portables

La demande croissante de diagnostic précoce stimule la croissance du marché des appareils de diagnostic portables. L’orientation changeante des entreprises gouvernementales et privées vers l’adoption croissante des dispositifs de point de service contribue également à la croissance du marché. Le lancement continu d’un nouveau produit par des acteurs clés favorise à nouveau la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2020, Sodexo Inde a lancé – Sodexo Healthcare Technology Management (HTM), un service basé sur une application mobile qui fournira des services de maintenance pour les équipements biomédicaux et la gestion de leur cycle de vie en partenariat avec AHPI. De plus, la prévalence élevée de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires devrait en outre stimuler la croissance du marché.

Obtenez un exemple de rapport @https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/65

1. En février 2018, Inito lance un appareil de diagnostic portable capable de lire des dizaines de bandelettes de test de diagnostic avec une corrélation de 99,12 % par rapport aux scanners de laboratoire.

2. En avril 2020, Mindray Medical, un fournisseur mondial de dispositifs et de solutions médicaux, annonce la sortie des nouveaux systèmes à ultrasons portables, série ME pour améliorer la confiance clinique dans les cas critiques et d’urgence de COVID-19

3. En février 2020, WaveGuide Corporation, un innovateur d’instruments portables de micro RMN (résonance magnétique nucléaire), a lancé le seul instrument scientifique compact alimenté par batterie au monde qui effectue un dépistage et un diagnostic rapides des substances solides et liquides couvrant un éventail de marchés et applications.

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des appareils de diagnostic portables, ce qui est attesté par le nombre croissant de partenariats entre les principaux acteurs du marché. Par exemple, en août 2018, J Mitra, en collaboration avec le HTIC (Healthcare Technology Innovation Centre) de l’IIT Madras, a lancé la première solution de diagnostic portable en Inde – l’analyseur d’immunoessai iQuant sur le marché indien. Ce portable est un analyseur d’immunoanalyse par fluorescence à la pointe de la technologie pour la détermination quantitative et qualitative des paramètres de test sanguin

Les dispositifs de diagnostic portables ou PDD sont utilisés depuis de nombreuses années par diverses institutions et organisations médicales à diverses fins de diagnostic. Les appareils de diagnostic portables sont généralement utilisés pour identifier la nature exacte ou la cause de certains troubles de santé. Le marché des instruments de diagnostic médical portables devrait se développer à un rythme plus rapide, en raison de l’adoption croissante des derniers systèmes de thérapie guidée par l’image et des appareils portables à la pointe de la technologie, associée à une tendance élevée continue de diagnostic en temps réel et précis. Le marché des appareils de diagnostic portables comprend à la fois les segments grand public et les entreprises avec des domaines d’application variés, notamment les systèmes de télémédecine, la cardiologie, la dermatologie, la neurologie, l’oncologie, la gestion de la douleur et même les soins de la vue, parmi de nombreux autres domaines.

Offre d’une durée limitée… Saisissez l’offre

Achetez ce rapport premium avec un prix forfaitaire de 2000 $ US de réduction @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/65

Les principaux acteurs sont : PixCell, PT. RAFA Topaz Utama, Siemens AG, Roche Products Limited, Alere, Inc., Instrumentation Laboratory, PTS Diagnostics and Beckman Coulter, Inc.

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Appareil de diagnostic portable

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Appareil de diagnostic portable

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Appareil de diagnostic portable

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Section 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Section 8 : Appareil de diagnostic portable Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11 : Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Section 13 : Prévision du marché mondial Appareil de diagnostic portable

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter