Pourquoi investir dans Herceptin Biosimilaire Market pour les prochaines années ? | Connaître les opportunités d’investissement

La prévalence croissante de cancers tels que le cancer du sein chez les femmes stimule la croissance du marché mondial des biosimilaires Herceptin. Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé publié en 2019, environ 627 000 femmes dans le monde sont décédées du cancer du sein et cela représentait environ 15 % de tous les décès par cancer chez les femmes en 2018. En outre, la prévalence croissante des cancers gastriques tels que le cancer gastrique métastatique contribue à nouveau à la croissance du marché des biosimilaires Herceptin. Selon le rapport de la National Library of Medicine des États-Unis publié en 2018, le cancer gastrique est la cinquième tumeur la plus courante chez l’homme et le troisième cancer le plus mortel dans le monde. Selon la même source, le cancer gastrique a causé environ 783 000 décès dans le monde en 2018.

Obtenez un PDF gratuit @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/4258

Remarque : * Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des biosimilaires Herceptin en raison du nombre croissant d’entreprises se concentrant sur l’obtention d’approbations et le lancement de produits pour le traitement de cancers tels que le cancer gastrique et le cancer du sein.

Par exemple, en 2019, Amgen Inc. et Allergan ont lancé en collaboration KANJINTI (trastuzumab) pour le traitement du cancer du sein métastatique et adjuvant surexprimant HER2 et de l’adénocarcinome métastatique gastrique ou de la jonction gastro-œsophagienne surexprimant HER2. KANJINTI a reçu l’approbation de la Food Drug and Administration des États-Unis et peut être utilisé pour le traitement du cancer du sein et du cancer de l’estomac aux États-Unis.

1. En février 2020, Pfizer a annoncé le lancement du trastuzumab biosimilaire à Herceptin. Trazimera est disponible pour le traitement du cancer du sein surexprimant le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) et de l’adénocarcinome métastatique de l’estomac ou de la jonction gastro-œsophagienne métastatique.

2. En avril 2020, Merck a commencé le lancement aux États-Unis du trastuzumab biosimilaire Ontruzant avec une remise de 15 % sur le médicament biologique Herceptin

3. En juin 2019, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le Kanjinti d’Amgen (trastuzumab-anns), qui est le cinquième biosimilaire à être approuvé pour Herceptin (trastuzumab) de Roche et le 20e biosimilaire au total.

Herceptin Biosimilar est un nouveau médicament combiné qui a été formulé pour traiter différents types de cancers. Le principal composant actif est l’Herceptine, qui agit sur les promoteurs de la production de collagène et d’élastine dans le corps. Il a été prouvé en clinique que Herceptin Biosimilar réduit la taille des tumeurs mammaires chez les femmes atteintes d’un cancer du sein qui n’ont pas répondu à l’hormonothérapie seule. Ce médicament s’est également avéré efficace pour réduire la taille des tumeurs ovariennes chez les hommes.

Les principaux acteurs sont: Amgen Inc., AryoGen Biopharma, Biocon Limited, Celltrion Inc., Pfizer Inc., Merck & Co., Inc., Accord Healthcare Ltd, Gedeon Richter Plc, Genor Biopharma Company Ltd, Mabion SA, Mylan N.V, Roche Holding AG and Samsungbioepis Co,.Ltd.

Remise!!! Flat 2000 $ US Off

Achetez maintenant avec une remise pour le rapport Premium : @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/4258

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com