Prévalence élevée de la carence chronique en GH et approbation et lancement de nouveaux produits pour augmenter la croissance du marché de l’hormone de croissance humaine

L’hormone de croissance humaine est une hormone protéique qui favorise la croissance cellulaire, la reproduction et la différenciation cellulaire chez l’homme et de nombreux autres animaux. Elle est donc vitale pour la croissance humaine. Il aide à maintenir le fonctionnement normal des organes reproducteurs, contrôle la température corporelle, orchestre la division cellulaire, orchestre le développement du système nerveux, régit la pression artérielle et aide à maintenir l’élasticité de la peau. Il a également des effets sur d’autres tissus corporels tels que les yeux, le foie, le pancréas, les reins, l’estomac et les glandes surrénales.

La prévalence élevée de la carence chronique en GH devrait stimuler la croissance du marché mondial de l’hormone de croissance humaine. Par exemple, selon l’étude « Prévalence du déficit en hormone de croissance chez les adultes d’âge moyen se remettant d’un AVC », publiée dans la revue Brain Injury, en octobre 2019, une GHD a été diagnostiquée chez 54 % des patients, dont 32 % tombant dans le catégorie sévère.

De plus, l’approbation et le lancement de nouveaux produits devraient également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le somapacitan (Sogroya, Novo Nordisk) pour le remplacement de l’hormone de croissance endogène chez les adultes présentant un déficit en hormone de croissance.

Cependant, le scepticisme concernant les allégations d’hormone de croissance humaine en vente libre devrait entraver la croissance du marché mondial de l’hormone de croissance humaine. L’utilisation de l’hormone de croissance chez les enfants augmente également le risque de maladies cardiovasculaires à l’âge adulte. De tels effets secondaires devraient également limiter la croissance du marché.

Parmi les régions, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché mondial de l’hormone de croissance humaine, en raison de l’approbation et du lancement de nouveaux produits dans la région. Par exemple, en août 2020, I-Mab, une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé que l’Administration nationale des produits médicaux de Chine avait accepté sa demande d’essai pivot pour l’eftansomatropine (également connue sous le nom de TJ101) en tant que traitement hebdomadaire du déficit en hormone de croissance chez les patients pédiatriques. .

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Pfizer Inc., Genetech Inc., Merck & Co., Eli Lilly And Company, Novo Nordisk, Sandoz International GmbH, Ferring Holding SA, and Ipsen.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’hormone de croissance humaine se concentrent sur la R&D pour élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, en octobre 2019, OPKO Health Inc. a annoncé que l’essai mondial de phase 3 évaluant le somatrogon administré une fois par semaine chez les enfants prépubères présentant un déficit en hormone de croissance (GHD) a atteint son critère d’évaluation principal de non-infériorité par rapport à GENOTROPIN (somatropine) quotidien. pour injection, mesurée par la vitesse de croissance annuelle à 12 mois.

