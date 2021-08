Prévalence élevée des maladies chroniques pour élargir la taille du marché de la santé numérique

La santé numérique, qui implique la mise en œuvre à part entière de systèmes médicaux électroniques, est la convergence de la technologie informatique avec les systèmes médicaux, de santé, de vie et organisationnels pour améliorer l’efficacité de la prestation des soins de santé à tous les niveaux afin de créer des soins de santé plus réactifs et personnalisés pour chaque patient. Il vise à améliorer la qualité des services de santé en appliquant des techniques et des pratiques nouvelles et innovantes dans le domaine de l’information et de l’informatique. Cela permet l’utilisation de logiciels et de matériel informatique pour créer des plateformes numériques qui sont utilisées pour fournir des services de santé via Internet.

Il fournit également des services qui fournissent des systèmes d’aide à la décision améliorés, un accès élargi aux connaissances complexes d’experts, une collecte, un stockage et une récupération plus faciles et plus rapides des données des patients, une meilleure qualité des résultats des tests de diagnostic, une meilleure utilisation des informations cliniques et une meilleure communication entre les médecins. et malades.

1. En septembre 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé le lancement du Digital Health Center of Excellence au sein du Center for Devices and Radiological Health (CDRH)

2. En décembre 2020, Sensyne Health plc, la société britannique de technologie d’IA clinique, annonce le lancement de GDm-Health, sa solution de surveillance à distance du diabète pendant la grossesse, aux États-Unis avec effet immédiat.

Le besoin croissant de services de surveillance à distance des patients et l’engagement et la connectivité croissants des patients contribuent à la croissance du marché de la santé numérique. La forte prévalence de maladies chroniques telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires (MCV) et le diabète soutient à nouveau la croissance du marché. L’adoption croissante de la technologie de santé numérique parmi les consommateurs en raison de la pénétration croissante des smartphones est un autre facteur clé favorisant la croissance du marché de la santé numérique. Selon les données de recherche publiées dans le NCBI en 2018, 95,0% de la population adulte américaine utilise un téléphone mobile, 64,0% d’entre eux possédant un smartphone. Selon le rapport publié par la GSM Association, Mobile Economy 2018, le nombre de personnes connectées aux services mobiles a dépassé les 5 milliards en 2017 et le nombre d’abonnés mobiles uniques devrait atteindre 5,9 milliards d’ici 2025.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de la santé numérique et cela est dû au fait que la région est responsable des progrès rapides de la technologie et de la forte demande de services de télésanté dans la région. Selon le rapport publié par Mckinsey en mai 2020, la pandémie de Covid-19 a provoqué une augmentation de l’adoption et de l’utilisation de la télésanté aux États-Unis L’adoption des services de télésanté par les consommateurs a fortement augmenté dans le pays, passant de 11,0% en 2019 à 46,0% en 2020 pour remplacer les visites médicales annulées.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Allscripts Health Solutions, Inc. McKesson Corporation, Cerner Corporation, Siemens Healthineers, GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Qualcomm Inc., Proteus Digital Health, Inc.,Truven Health Analytics Athenahealth, Inc. and Cisco Systems.

