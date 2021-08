Prévalence élevée des maladies neurologiques et augmentation de la population gériatrique pour augmenter la croissance du marché des médicaments contre la dyskinésie tardive

La dyskinésie tardive est une maladie neuromotrice involontaire rare, souvent muette, causée par l’utilisation excessive d’antagonistes de la dopamine qui sont habituellement prescrits pour traiter certains troubles psychiatriques ou gastro-intestinaux. L’utilisation à long terme de ces médicaments peut produire de graves changements biochimiques dans le système de récompense du cerveau, la partie du cerveau qui est impliquée dans la coordination du comportement avec les actions du corps. Les principales causes pour lesquelles certains de ceux qui prennent de tels médicaments pourraient acquérir une dyskinésie tardive sont inconnues, mais les principales raisons pour lesquelles d’autres ne le font pas sont encore inconnues.

Dynamique du marché

La prévalence élevée des maladies neurologiques devrait propulser la croissance du marché des médicaments contre la dyskinésie tardive. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le pourcentage d’années de vie totales corrigées de l’incapacité (DALY) de l’épilepsie devrait représenter 0,5 %, tandis que celui des maladies cérébrovasculaires représenterait 3,6 %. De plus, le pourcentage des DALY totales des maladies cérébrovasculaires devrait atteindre 3,9%, tandis que celui de l’épilepsie devrait rester plus ou moins constant d’ici 2030. De plus, la prévalence élevée de la dyskinésie tardive devrait également contribuer à la croissance du marché. La prévalence moyenne de la dyskinésie tardive est estimée à au moins 20 % de tous les patients traités par des neuroleptiques de première génération.

L’augmentation de la population gériatrique devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché des médicaments contre la dyskinésie tardive. Par exemple, selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034. De plus, l’augmentation des ventes de médicaments contre la dyskinésie tardive devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2021, Neurocrine Biosciences, Inc. a rapporté que le total des prescriptions d’INGREZZA pour l’année 2020 (INGREZZA est un inhibiteur sélectif du transporteur de monoamines vésiculaires 2 indiqué pour le traitement des adultes atteints de dyskinésie tardive) a augmenté de 32 % pour atteindre environ 175 700 par rapport au total de 2019. ordonnances d’environ 132 700.

Les principaux acteurs opérant sur le marché Médicaments contre la dyskinésie tardive se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies pour accroître leur part de marché. Par exemple, en septembre 2020, Neurocrine Biosciences, Inc. a annoncé la présentation de nouvelles données dans le cadre de 30 résumés acceptés de ses programmes de troubles du mouvement pour la dyskinésie tardive et la maladie de Parkinson lors des réunions scientifiques virtuelles, 2020 Psych Congress et MDS Virtual Congress 2020.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Médicaments contre la dyskinésie tardive comprennent: Valeant Pharmaceuticals, Neurocrine Biosciences, and Teva Pharmaceutical Industries.

