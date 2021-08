Prévalence élevée du cancer et approbation et lancement du marché des marqueurs IRM de signal en curiethérapie

La curiethérapie, le nom donné au traitement du cancer à l’aide de rayonnements, existe depuis les années 1970, lorsqu’on a découvert que les patients qui avaient des taux élevés de mélatonine dans le sang présentaient un taux de réponse accru aux rayonnements. La théorie derrière ce phénomène était que le corps du patient produisait un excès d’hormone. La théorie était que cette hormone était responsable de la sensibilité du patient aux radiations. La curiethérapie est essentiellement la même procédure, mais au lieu d’appliquer un rayonnement sur la zone touchée, il est appliqué sur la peau. Au lieu d’être appliqué sur la peau, il est souvent appliqué directement sur les tissus des organes internes afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Dynamique du marché

La prévalence élevée du cancer devrait propulser la croissance du marché de la curiethérapie. Par exemple, selon l’American Cancer Society, en 2019, il y aura environ 1 762 450 nouveaux cas de cancer diagnostiqués et 606 880 décès par cancer aux États-Unis. De plus, l’adoption croissante du traitement de curiethérapie adaptative du sein devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en août 2020, Advanced Radiation Therapy, LLC a achevé l’installation de la plate-forme numérique AccuBoost au Central Florida Cancer Institute, aux États-Unis.

L’approbation et le lancement de marqueurs IRM de signal devraient offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché de la curiethérapie. Par exemple, en janvier 2021, C4 Imaging, un développeur de dispositifs médicaux, a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour le marqueur IRM Sirius Positive Signal à utiliser avec le césium-131 ​​d’Isoray. De plus, l’adoption de l’apprentissage automatique en curiethérapie devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2020, RaySearch Laboratories AB, une société de technologie médicale basée en Suède qui développe des logiciels utilisés dans la radiothérapie du cancer, a annoncé qu’elle présenterait de nouvelles avancées en matière d’apprentissage automatique et de soutien à la curiethérapie à ASTRO 2020.

Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché de la curiethérapie, en raison du lancement de nouveaux produits dans la région. Par exemple, en juin 2019, Isoray, Inc. a annoncé le lancement de la campagne The Power of Blu présentant un nouveau look and feel pour le groupe de produits Cesium lors de la réunion annuelle de l’American Brachytherapy Society.

Les principaux acteurs sont: Elekta, Varian Medical Systems, Inc., Theragenics Corporation, Sun Nuclear Corporation, Argon Medical Devices, Eckert & Ziegler BEBIG, IsoRay Medical, Cianna Medical, iCAD Inc., and CIVCO Medical Solutions.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la curiethérapie se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, en novembre 2020, Elekta a présenté Elekta Studio avec le lancement de l’ImagingRing, un système de tomodensitométrie interventionnel avancé qui tourne autour du patient et permet aux cliniciens de mener l’ensemble du flux de travail de curiethérapie.

