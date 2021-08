Prévalence et incidence croissantes des maladies du référentiel pour gonfler la taille du marché des masques à oxygène jetables

Les masques à oxygène jetables offrent aux consommateurs un plus grand confort et un meilleur ajustement que les masques ventilés. Ces produits sont disponibles en différentes formes et tailles pour répondre aux spécifications de chaque client. Disponibles avec une mousse souple ou dure, les masques à oxygène jetables ont une forme profilée pour un meilleur ajustement et sont spécialement conçus pour optimiser le confort du patient avec une structure anatomique douce. Des bandelettes nasales réglables et des sangles élastiques assurent un ajustement serré tout en décourageant le patient de déverrouiller le masque. L’utilisation de masques à oxygène jetables offre plusieurs avantages importants par rapport aux appareils respiratoires traditionnels et ventilés

La prévalence et le taux d’incidence élevés des maladies respiratoires dans le monde alimentent la croissance du marché des masques à oxygène jetables. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 65 millions de personnes souffrent de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et 3 millions en meurent chaque année, ce qui en fait la troisième cause de décès dans le monde. Environ 334 millions de personnes souffrent d’asthme, la maladie chronique la plus courante de l’enfance affectant 14% de tous les enfants dans le monde. De plus, l’augmentation de l’incidence des accidents vasculaires cérébraux chez l’adulte associée à la prévalence croissante des infarctus du myocarde favorise à nouveau la croissance du marché des masques à oxygène jetables. L’augmentation du nombre d’hospitalisations de personnes souffrant de maladies respiratoires devrait en outre augmenter la croissance du marché des masques à oxygène jetables.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, ce qui est attribué à la forte prévalence des accidents vasculaires cérébraux dans la région. Selon le département américain de la Santé et des Services sociaux, en 2018, 1 décès sur 6 dû à une maladie cardiovasculaire était dû à un accident vasculaire cérébral. Quelqu’un aux États-Unis a un accident vasculaire cérébral toutes les 40 secondes. Toutes les 4 minutes, quelqu’un meurt d’un accident vasculaire cérébral. Chaque année, plus de 795 000 personnes aux États-Unis sont victimes d’un AVC.

Développements clés :

1. En mars 2020, Ford a conclu un partenariat avec 3M et GE Healthcare pour augmenter la production d’équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé et de ventilateurs pour les personnes en détresse respiratoire aiguë au milieu de l’épidémie de coronavirus.

2. En avril 2020, la société belge Materialise a lancé un connecteur Materialise NIP pour faire face au COVID-19. Il convertit l’équipement standard disponible dans la plupart des hôpitaux en un masque PEEP non invasif (NIP) qui peut être connecté à une alimentation en oxygène

3. En avril 2020, Elstech a introduit et commercialisé un filtre de masque stérilisant et désodorisant basé sur sa technologie de purificateur d’oxygène solide (SOP).

Les principaux acteurs sont : Medline Industries, Inc., HEYER Medical AG, Dynarex, Drive Medical, Ambu A/S, Besmed Health Business Corp, BLS Systems Limited, Flexicare Medical Limited, and VYAIRE MEDICAL INC.

