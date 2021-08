Que savez-vous sur les retraiteurs d’endoscopie automatisés ?

Les retraiteurs d’endoscopie automatisés sont largement utilisés dans les établissements de soins de santé pour retraiter les endoscopes et les accessoires d’endoscope afin de les décontaminer entre les utilisations. Les endoscopes sont utilisés pour diagnostiquer, prévenir et traiter les complications des organes internes. L’endoscope est un outil thérapeutique et diagnostique important à l’ère moderne. Le retraiteur d’endoscopes est utilisé pour la décontamination, le nettoyage et la stérilisation des endoscopes. Les endoscopes retraités de manière inappropriée entraînent l’apparition d’infections bactériennes associées aux endoscopes. Les retraiteurs d’endoscopes automatisés ont évolué principalement en raison de l’augmentation de ces préoccupations dans différentes parties du monde.

Obtenez échantillon gratuit @https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/1916

Remarque : * L’échantillon ne comprend que la table des matières (TdC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche adoptée pour celui-ci.

Les principaux facteurs de croissance du marché des retraiteurs d’endoscopes automatisés comprennent la prévalence croissante des maladies nécessitant des procédures d’endoscopie, les investissements hospitaliers croissants dans les instruments d’endoscopie et l’augmentation des cas d’infections liées à l’endoscopie. L’endoscopie supérieure, également connue sous le nom d’œsophagogastroduodénoscopie (EGD), et la coloscopie représentent les deux procédures les plus couramment pratiquées en gastro-entérologie aux États-Unis, avec plus de 6 millions d’EGD et environ 11 millions de coloscopies réalisées chaque année. Les dispositifs automatisés de retraitement des endoscopes sont des dispositifs de classe II et il existe une énorme demande pour eux en raison des avantages qui y sont associés. De plus, le nombre croissant de lancements et d’approbations de nouveaux dispositifs de retraitement devrait stimuler la croissance du marché des retraiteurs d’endoscopes automatisés. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis approuve de nouveaux retraiteurs d’endoscopes automatisés. Par exemple, en avril 2019, Advanced Sterilization Products a reçu l’autorisation FDA 510(k) pour le retraiteur automatique d’endoscopes ASP AEROFLEX. De plus, en avril 2018, Cantel Medical a reçu l’autorisation FDA 510 (k) pour son retraiteur d’endoscope automatisé ADVANTAGE PLUS Pass-Thru.

La demande croissante (et l’adoption) de retraiteurs d’endoscopes automatisés dans les hôpitaux et la sensibilisation croissante à l’utilisation de dispositifs de retraitement d’endoscopes augmentent la croissance du marché, en particulier dans le service de prévention et de contrôle des infections. Par exemple, en octobre 2020, Olympus a lancé son retraiteur d’endoscope automatisé de nouvelle génération, OER-Elite. Il est conçu pour nettoyer et désinfecter jusqu’à deux endoscopes (simultanément) en 28 minutes avec Acecide-C, un désinfectant peracétique à base d’acide. Les principaux acteurs opérant sur le marché se concentrent sur l’établissement de nouvelles installations dans les économies en développement pour soutenir les activités de fabrication et de vente. Ils se concentrent également sur le lancement de nouveaux produits et le renforcement de la notoriété de leur marque grâce à une collaboration et à des partenariats avec des acteurs clés nationaux et des distributeurs tiers. Par exemple, en 2018, Olympus a lancé un retraiteur d’endoscope de table, OER-Mini, pour les endoscopes ORL. Au fil des ans, les régions (comme l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique) dotées d’infrastructures de soins de santé robustes ont grandement bénéficié de l’adoption des dispositifs automatisés de retraitement des endoscopes.

Obtenez un forfait de 2000 $ US de réduction

Acheter ce rapport Premium @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/1916

Les principaux acteurs sont : Cantel Medical Corp., Johnson & Johnson, Laboratoires Anios, Olympus Corporation, Steelco SpA, Steris Plc., Getinge Group, Hoya Group, and Metall Zug AG

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter