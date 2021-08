Qu’est-ce que la maladie de Lyme ? Quels sont les principaux symptômes et traitements disponibles sur le marché aujourd’hui ?

La maladie de Lyme ou maladie de Lyme est causée par le spirochète Borrelia burgdorferi. Les symptômes fréquemment rapportés comprennent des maux de tête sévères, de la fièvre, des étourdissements, des éruptions cutanées ressemblant à de l’eczéma et une infection grave par une bactérie appelée érythrochocystite. Les complications peuvent inclure des lésions articulaires, une inflammation cérébrale, une paralysie, des lésions nerveuses et des lésions oculaires permanentes. La maladie de Lyme est généralement diagnostiquée par des symptômes, des signes comportementaux (c’est-à-dire une éruption cutanée, des douleurs musculaires) et une exposition possible à des morsures de tiques infectées.

La prévalence croissante de la maladie de Lyme est un facteur primordial qui alimente la croissance du marché. Une augmentation des dépenses de santé pour l’amélioration des services médicaux stimule la croissance du marché. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les dépenses mondiales consacrées au secteur de la santé s’élevaient à 7 800 milliards de dollars américains en 2017, soit environ 10 % du PIB et 1 080 $ par habitant, contre 7 600 milliards de dollars américains en 2016. un autre facteur majeur augmentant la croissance du marché du diagnostic de la maladie de Lyme. Un nombre croissant d’activités de recherche et développement couplées à un soutien gouvernemental favorable devraient en outre favoriser la croissance du marché du diagnostic de la maladie de Lyme.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, ce qui est attribué à la forte prévalence de la maladie de Lyme dans la région. Selon l’Environmental Protection Agency des États-Unis, environ 20 000 à 30 000 cas confirmés de maladie de Lyme par an. En outre, la présence d’une infrastructure de soins de santé bien établie associée à l’investissement croissant du gouvernement dans le secteur de la santé devrait en outre propulser la croissance du marché régional.

1. En novembre 2020, Galaxy Diagnostics, Inc., le fournisseur de solutions de test pour les agents pathogènes insaisissables transmis par les puces et les tiques, a annoncé le lancement du test urinaire Nanotrap® pour la borréliose de Lyme.

2. En juillet 2020, Adaptive Biotechnologies Corp. a annoncé le lancement d’ImmuneSense Lyme™, une étude de recherche visant à éclairer le développement d’un test amélioré pour détecter la maladie de Lyme aux premiers stades de l’infection, lorsque la maladie est la plus traitable mais souvent manquée ou mal diagnostiqué.

3. En mai 2020, la biotech française Valneva a collaboré avec Pfizer pour développer et commercialiser le candidat vaccin de phase II de Valneva contre la maladie de Lyme.

4. En juin 2019, QIAGEN et DiaSorin ont annoncé l’extension de leur collaboration QuantiFERON pour développer un test de diagnostic ultra-sensible pour la maladie de Lyme, qui devrait répondre à un important besoin médical non satisfait.

5. En avril 2020, Valneva SE, une société spécialisée dans les vaccins, et Pfizer Inc. (NYSE : PFE) ont annoncé un partenariat pour développer et commercialiser le candidat vaccin contre la maladie de Lyme VLA15 de Valneva, qui est actuellement en phase 2 d’études cliniques.

Les principaux acteurs sont: Abbott Laboratories, Affymetrix Inc., Alere Inc., Baxter International Inc., Bio-Rad Laboratories, Boulder Diagnostics, Canon Life Sciences, Covance Inc., Fresenius Medical Care AG & Co., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd., Roche Diagnostics International Ltd., Siemens AG, and T2 Biosystems, Immunetics Inc.

