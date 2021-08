Rapport d’étude de marché de Fluorouracile (5FU) avec revenus, marge brute, part de marché et perspectives d’avenir jusqu’en 2027

Le fluorouracile, également connu sous le nom de FU ou 5FU, est un médicament de chimiothérapie utilisé pour le traitement de divers types de cancer, tels que le cancer du col de l’utérus, le cancer du sein, le cancer du pancréas, le cancer de l’estomac, le cancer de l’œsophage et le cancer du côlon. Le fluorouracile est le médicament le plus sûr et le plus efficace pour le traitement du cancer, selon la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le fluorouracile a été breveté en 1956 et a été utilisé à des fins médicales en 1962. C’est l’un des médicaments les plus couramment utilisés pour traiter le cancer, et il est le plus souvent utilisé en association avec d’autres médicaments anticancéreux pour traiter divers types de cancer. La croissance du marché Fluorouracile est attribuée à la prévalence croissante de maladies non transmissibles telles que le cancer dans le monde.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer est l’une des principales causes de décès dans le monde, représentant près de 10 millions de décès en 2020. Ainsi, il existe une demande croissante de Fluorouracile (5FU) à travers le monde. Par exemple, en mars 2021, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le pembrolizumab (Keytruda) pour une utilisation en association avec une chimiothérapie à base de platine et de fluoropyrimidine pour les patients atteints d’un carcinome œsophagien ou gastro-œsophagien métastatique ou localement avancé qui ne sont pas éligibles pour une résection chirurgicale ou définitive chimioradiothérapie. Le fluorouracile est un médicament de chimiothérapie de première intention utilisé pour le traitement des patients atteints de cancer.

La croissance du marché du Fluorouracile (5FU), en Amérique du Nord, est principalement tirée par la prévalence croissante du cancer dans la région, en particulier aux États-Unis. Le cancer a un impact majeur sur la société aux États-Unis et dans le monde. Selon le National Cancer Institute (NIH) a estimé qu’en 2020, environ 1 806 590 nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués aux États-Unis et environ 606 520 personnes mourront de la maladie.

De plus, plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement et les organisations non gouvernementales pour réduire la prévalence du cancer. L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) travaille avec les pays d’Amérique du Nord pour réduire de 25 % les décès prématurés dus aux maladies non transmissibles, y compris le cancer, d’ici 2025.

Le cancer est l’une des principales causes de décès aux États-Unis Le nombre de décès par cancer aux États-Unis devrait passer de 1,2 million à 2,1 millions entre 2008 et 2030. Ainsi, avec la prévalence croissante du cancer, la demande de Fluorouracile augmente également rapidement. , qui à son tour, stimule la croissance du marché Fluorouracile (5FU). Cependant, l’émergence de COVID-19 freine la croissance du marché Fluorouracile (5FU). Selon le National Cancer Institute, certains traitements anticancéreux tels que la chimiothérapie peuvent abaisser le système immunitaire chez les patients cancéreux et peuvent augmenter le risque de COVID-19 chez les patients cancéreux.

Les principaux acteurs sont: Nantong Haier’s Pharmaceutical co. ltd, Jinghua Pharmaceutical Co., Ltd, DCS Pharma AG, Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals Ltd, Dabur Pharmaceuticals Ltd, Taj Pharmaceuticals Limited, and Dolder Ltd.

