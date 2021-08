RFID dans les soins de santé Market enregistrera une expansion constante au cours de la période 2021-2027

Le dysfonctionnement de l’une de ces trois glandes peut entraîner un dysfonctionnement des glandes de Meibomius. Une cause principale de cette condition n’est pas vraiment la maladie elle-même mais plutôt la surproduction anormale de sébum (le liquide sécrété des glandes). Ceci est normalement contrôlé par le système hypothalamus-hypophyse qui inhibe la sécrétion d’huile. Augmente rapidement la prévalence du dysfonctionnement des glandes de Meibomius reste l’un des facteurs critiques favorisant le développement du marché. En fait, selon le membre de l’American College of Surgeons, la maladie de la glande de Meibomius est l’une des causes les plus courantes de sécheresse oculaire et environ 50 à 70 % de la population âgée a un certain degré de sécheresse oculaire. En outre, selon l’étude de l’American Optometric Association en 2017, plus de 16 millions de personnes aux États-Unis souffraient de sécheresse oculaire. De tels facteurs peuvent en effet stimuler la croissance du marché américain du dysfonctionnement des glandes de Meibomius.

Obtenez un PDF gratuit @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/4195

Remarque : * Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche.

En ce qui concerne le type de médicament, le segment de la cyclosporine semble présenter une traction positive sur le marché américain du dysfonctionnement des glandes de Meibomius. Cela est généralement dû au fait qu’il y a un lancement rapide de nouveaux produits sur le marché. Récemment, en août 2018, Sun Pharma a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour Cequa, indiqué pour augmenter la production de larmes chez les patients atteints de sécheresse oculaire. Récemment, en avril 2021, ThermaMEDx a lancé un tampon oculaire de nettoyage stérile, jetable, auto-cicatrisant, destiné à traiter les symptômes de la sécheresse oculaire et du dysfonctionnement des glandes de Meibomius.

Les causes secondaires du dysfonctionnement des glandes de Meibomius sont une mauvaise hygiène des paupières, des infections fongiques de cause inconnue et une obstruction du drainage par les ganglions lymphatiques, ce qui entraîne un revêtement des glandes de Meibomius avec un mince épiderme blanchâtre. Cependant, certains facteurs peuvent potentiellement inhiber la croissance du marché dans un proche avenir. Par exemple, les effets secondaires potentiels des médicaments utilisés dans le traitement du dysfonctionnement des glandes de Meibomius pourraient entraver la croissance du marché américain du dysfonctionnement des glandes de Meibomius. En outre, les défis associés au diagnostic de la maladie pourraient limiter la croissance du marché dans un avenir proche.

Pour traiter le dysfonctionnement des glandes de Meibomius, l’une de ses thérapies les plus importantes est l’utilisation d’huiles thérapeutiques à haute valeur thérapeutique telles que l’huile d’avocat, l’huile de macadamia, l’huile d’olive, l’huile de jojoba, l’huile de pépins de raisin, l’huile d’amande douce, l’huile de lavande et le maracuja. extrait de fruit de la passion. Un autre facteur clé augmentant la croissance du marché est l’exposition excessive aux écrans mobiles et d’ordinateur. Les personnes qui utilisent fréquemment des ordinateurs ou des écrans vidéo courent un risque élevé de développer une sécheresse oculaire ou un dysfonctionnement des glandes de Meibomius. L’utilisation des appareils numériques a considérablement augmenté ces derniers temps, ce qui entraîne de tels troubles oculaires. Par conséquent, ces facteurs peuvent stimuler la croissance du marché américain du dysfonctionnement des glandes de Meibomius.

Les principaux acteurs sont: Microchip Technology, Accenture plc, Hitachi, IBM, 3M, AeroScout Inc., Know Labs, Inc., Kit Check, Fresenius Kabi, and Siemens Healthcare.

Remise!!! Flat 2000 $ US Off

Achetez maintenant avec une remise pour le rapport Premium : @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/4195

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com