Sensus Healthcare Inc. a acquis Aesthetic Mobile Laser Services Inc. et Aesthetic Laser Partners pour étendre sa présence sur le marché mondial des appareils laser esthétiques

Le développement rapide des dispositifs laser couplé au nombre croissant de procédures esthétiques favorise la croissance du marché des dispositifs laser esthétiques. Ces dispositifs sont largement utilisés dans les procédures cosmétiques telles que le remodelage du corps, l’épilation, le resurfaçage dermique, le raffermissement dermique et la réduction des imperfections de la pigmentation de la peau, la prévention de l’acné, les lésions cutanées, la réduction de la graisse et le dysfonctionnement vasculaire lié à l’âge. Ainsi, l’adoption croissante des lasers en dermatologie pour des résultats supérieurs et des temps de récupération plus rapides augmente la croissance du marché. Un nombre croissant de procédures de neurinome acoustique, d’épilation et de rajeunissement du visage alimentent davantage la croissance du marché des appareils laser esthétiques.

Demander le PDF du rapport d’activité : @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/1207

1. En janvier 2018, Cutera, Inc., un fournisseur de systèmes esthétiques laser et énergétiques pour les praticiens du monde entier, présente JulietTM et Secret RF à ses offres de produits d’appareils laser et énergétiques.

2. En août 2020, Sensus Healthcare Inc. a acquis Aesthetic Mobile Laser Services Inc. et Aesthetic Laser Partners, qui opèrent tous deux en Floride. Les acquisitions complètent le lancement prévu par la société d’une nouvelle gamme de produits laser, dans le cadre de sa nouvelle stratégie de croissance

3. En août 2020, Lumenis lance un traitement corporel esthétique non invasif qui permet aux médecins des modifications personnalisées et convient à tous les types de corps

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des appareils laser esthétiques, ce qui est attribué au nombre croissant de chirurgies esthétiques dans la région. Un nouveau rapport de l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS) révèle que les Américains ont dépensé plus de 16,5 milliards de dollars en chirurgie plastique esthétique et procédures mini-invasives en 2018, soit une augmentation de 4% par rapport à l’année précédente.

La chirurgie au laser est une intervention chirurgicale qui peut être réalisée en utilisant soit le laser soit l’énergie lumineuse pour éliminer ou améliorer certaines conditions dans le corps humain. Certains de ces traitements comprennent l’élimination des grains de beauté, la correction des défauts oculaires, la décoloration de la peau et le resurfaçage des rides. Certains de ces traitements comprennent l’élimination des grains de beauté, la correction des défauts oculaires, la décoloration de la peau et le resurfaçage des rides. Avant d’effectuer toute procédure laser, il est important de comprendre les spécifications techniques de ce dispositif laser particulier. Les spécifications techniques d’un appareil laser esthétique font référence aux caractéristiques des ondes lumineuses, des impulsions laser, du niveau de sortie d’énergie, de la surface, de la zone cible, du milieu laser, de la largeur du faisceau et de l’angle cible. Il existe également divers autres types de procédures esthétiques qui peuvent être effectuées à l’aide d’un appareil laser esthétique. Par exemple, il existe des traitements d’éclaircissement des taches de vieillesse, le blanchiment de la peau, l’élimination des grains de beauté, le traitement des cicatrices et les dommages causés par le soleil.

Les principaux acteurs sont: Siemens AG, Ultrashape Ltd., Solta Medical, Inc., XIO Group, Zeltiq Aesthetics, Lutronic, Inc., Cutera Palomar Medical Technologies, Palomar Medical Technologies, Energist Ltd., Cynosure Inc., Photomedex Inc., and Syneron Medical, Ltd.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Achetez maintenant ce rapport premium pour développer votre entreprise avec un rabais de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/1207

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com