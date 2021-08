Smart Pills Market is Gaining Significant Traction as a U.S.-based startup EtectRx receives the U.S. FDA approval for its sensor technology embedded in medications that get activated once they reach a patient’s stomach

Les pilules intelligentes sont les nouvelles méthodes de traitement alternatives aux médicaments conventionnels et elles deviennent de plus en plus populaires chaque jour. Les pilules intelligentes, également appelées nootropiques, sont l’équivalent des nootropiques sur ordonnance. Ce sont des stimulants, des agents sélectifs et des activateurs neuromusculaires qui peuvent améliorer la fonction cérébrale d’une manière non traditionnelle. Des études plus récentes ont révélé qu’il existe des effets significatifs de ces nootropiques et de l’amélioration cognitive et qu’ils peuvent également être utilisés en conjonction avec des médicaments conventionnels pour améliorer les performances mentales.

L’incidence croissante du cancer du côlon devrait stimuler la croissance du marché mondial des pilules intelligentes. Selon l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), le cancer du côlon est le troisième cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes et les femmes aux États-Unis. Selon la même source, environ 147 950 adultes aux États-Unis ont reçu un diagnostic de cancer colorectal, dont 104 610 nouveaux cas de cancer du côlon et 43 340 nouveaux cas de cancer rectal. Les pilules intelligentes sont maintenant utilisées pour le traitement du cancer du côlon en raison de leurs divers avantages tels qu’une précision et des performances améliorées. Par exemple, en mars 2019, l’Université du Minnesota a effectué des tests de pilules intelligentes sur des patients atteints de cancer du côlon. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des pilules intelligentes. En outre, les développements technologiques dans les endoscopes à capsule devraient propulser la croissance du marché mondial des pilules intelligentes dans un avenir proche.

Les risques potentiels pour la santé associés à ces pilules et la hausse des coûts liés aux progrès technologiques devraient freiner la croissance du marché mondial des pilules intelligentes. Cependant, le besoin croissant de processus de développement de médicaments peut présenter des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs du marché dans un avenir proche.

Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial des pilules intelligentes. Cela est dû aux développements technologiques dans le secteur de la santé dans toute la région. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste, en raison de la prévalence croissante du cancer de l’estomac dans la région. Selon le World Cancer Research Fund International (WCRFI), la République de Corée avait le taux le plus élevé de cancer de l’estomac en 2012, à 41,8 pour 100 000, suivie de la Mongolie.

Par exemple, en décembre 2019, EtectRx, une startup basée aux États-Unis, a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour sa technologie de capteur intégrée dans les médicaments qui sont activés une fois qu’ils atteignent l’estomac d’un patient.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Pilules intelligentes comprennent: Boston Scientific Corporation, Olympus Medical Technology, Smart Pill Inc., Medtronic, Philips Healthcare, Given Imaging Ltd., Novartis, Siemens Healthcare, Pentax Medical Company, GE Healthcare, and Stryker Corporation.

