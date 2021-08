Sperme artificiel Perspectives de croissance à long terme positives du marché 2021-2027

Les spermatozoïdes artificiels existent depuis un certain temps et certaines personnes sont étonnées du nombre de couples qui les utilisent maintenant. Il y a une explication simple, bien qu’aucun de nous ne veuille l’entendre – ils fonctionnent ! Il n’y a pas si longtemps, le seul choix que vous aviez pour le père de votre enfant était soit d’espérer qu’il soit né naturellement, soit de compter sur un donneur de sperme. Si vous n’étiez pas un homme et que votre partenaire était une femme, il n’y avait vraiment pas beaucoup de choix. Ce qui est malheureux, c’est que de nombreux couples, lesbiens ou gais, constatent qu’ils sont incapables de concevoir malgré l’utilisation de sperme de donneur. Un tel scénario propulse la croissance du marché du sperme artificiel.

Selon la Banque mondiale, le taux de natalité du Japon, brut (pour 1 000 personnes) est passé de 8,413 en 2005 à 7,4 en 2018. Selon le National Vital Statistics System, le nombre provisoire de naissances pour les États-Unis en 2018 était de 3 788 235, enregistrant une baisse de 2% à partir de 2017 et le plus faible nombre de naissances en 32 ans. Cette baisse du taux de natalité dans le monde a conduit à une adoption croissante de diverses technologies de reproduction humaine, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché du sperme artificiel.

L’adoption croissante de l’insémination artificielle stimule la croissance du marché du sperme artificiel. De nombreux couples choisissent l’insémination artificielle comme traitement de l’infertilité. Cela leur permet de tomber enceinte sans avoir à gérer les aspects émotionnels de la grossesse. Ils n’ont pas non plus à se soucier de payer pour les ovules de donneuse et d’effectuer une intervention chirurgicale sur une donneuse. Les hommes infertiles peuvent également utiliser cette méthode, car elle les aidera à réaliser leurs désirs sans avoir à faire face aux tracas et aux dépenses liés à une grossesse.

L’augmentation du taux d’alphabétisation joue un rôle majeur dans la croissance du marché du sperme artificiel. Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, à l’échelle mondiale, le taux d’alphabétisation des jeunes est passé de 83 % à 91 % entre 1985 et 2018. De plus, le développement d’une méthode fiable de production de cellules souches spermatogonales humaines en laboratoire a également un impact sur la croissance du marché.

En avril 2021, Béa Fertility, une start-up britannique de « fertilité en tant que service », a annoncé une augmentation de 1 million de dollars US de pré-démarrage. Un tel financement devrait être une aubaine pour ceux qui ont du mal à concevoir.

Les principaux acteurs sont: University of California San Diego School of Medicine, Kallistem, Nanjing Medical University and Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences.

