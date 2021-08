Taille du marché de Embolisation | Possibilités incroyables et analyse et prévisions de croissance jusqu’en 2027

L’embolisation est une procédure de traitement peu invasive qui bloque un ou plusieurs vaisseaux sanguins ou canaux vasculaires anormaux. La procédure d’embolisation nécessite divers types de particules d’embolisation telles que des sphères de radioembolisation, des billes à élution de médicament, des microsphères, des particules de PVA (alcool polyvinylique) et d’autres produits tels que des emboliques liquides, des bouchons et des bobines. La procédure d’embolisation est utilisée dans le traitement de diverses maladies chroniques telles que le cancer, les fibromes utérins et d’autres complications de maladies chroniques.

Les instituts universitaires et de recherche se concentrent sur la recherche et le développement de particules de PVA d’embolisation (alcool polyvinylique), qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, en avril 2019, la Washington University School of Medicine, une université de recherche aux États-Unis, a lancé l’étude d’essai clinique sur l’embolisation de l’artère méningée moyenne avec des particules d’alcool polyvinylique (PVA) en août 2019 et l’étude d’essai clinique devrait être terminée. avant le 1er janvier 2022

Les chercheurs et les acteurs clés se concentrent sur le développement de nouveaux produits d’embolisation pour le traitement de maladies chroniques telles que les tumeurs, les hémorragies et autres, qui devraient stimuler la croissance du marché mondial de l’embolisation au cours de la période de prévision.

Par exemple, en janvier 2021, MicroVention, Inc., une filiale américaine de Terumo et une société neurovasculaire mondiale, a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son supplément PMA pour le système WEB 17, un nouvel ajout au WEB Aneurysm Système d’embolisation pour le traitement des anévrismes intracrâniens de bifurcation du col large. Le système WEB 17 est conçu avec la dernière technologie MicroBraid, qui comprend un système d’administration à profil bas compatible avec le microcathéter VIA 17, et comprend des configurations de dispositif supplémentaires.

De plus, en novembre 2020, Fluidx Medical Technology, une société américaine de fabrication de dispositifs emboliques, a présenté son nouveau dispositif embolique GPX. Il s’agit d’un embolique innovant conçu pour combiner les avantages d’autres emboliques tels que les spirales, les particules et les liquides avec une préparation, une administration, une précision et un contrôle simplifiés conduisant à des occlusions durables et à long terme.