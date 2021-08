Tout – Couronnes dentaires en céramique Market affichera une expansion impressionnante d’ici 2027

Les couronnes dentaires tout céramique sont des dispositifs médicaux utilisés pour coiffer ou recouvrir complètement une dent en cours de restauration. La plupart des couronnes durent entre cinq et 15 ans avant de devoir être remplacées (ou au moins réparées). Les couronnes dentaires aident à modifier la forme et la taille de la dent, à renforcer la dent et à améliorer l’apparence esthétique. La croissance du marché des couronnes dentaires tout céramique est attribuée à la prévalence croissante des troubles dentaires dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le monde, environ 2,3 milliards de personnes souffrent de caries des dents permanentes et plus de 530 millions d’enfants souffrent de caries des dents primaires.

Les couronnes sont souvent utilisées pour restaurer une dent cassée, remplacer une dent partiellement cariée, couvrir un implant dentaire, combler l’écart, couvrir une dent décolorée ou mal formée, etc. Ainsi, les acteurs du marché se concentrent sur le développement de couronnes dentaires nouvelles et innovantes pour répondre aux demande croissante en raison de la prévalence croissante des troubles dentaires. Par exemple, en juin 2020, la National Research Tomsk State University, en Russie, a lancé des implants dentaires biocompatibles qui apparaissent comme des dents naturelles et ne provoquent aucune réaction allergique. De plus, en février 2019, 3M a annoncé le lancement d’un bloc de zircone CAD/CAM, 3M Chairside Zirconia. Le nouveau matériau est censé optimiser la résistance, l’esthétique et la vitesse de traitement des couronnes et des bridges.

De plus, le matériau est disponible en deux tailles de blocs et huit teintes différentes conçues pour les couronnes et les bridges à trois éléments pour correspondre à la nuance de couleur des dents du patient. En outre, l’augmentation de l’adoption de technologies dentaires avancées, la croissance de la population gériatrique, l’augmentation de la préférence pour les chirurgies esthétiques, l’augmentation de la population édentée et l’augmentation du revenu par habitant sont quelques-uns des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des couronnes dentaires tout céramique. Selon l’American College of Prosthodontists, une organisation éducative et scientifique, environ 23 millions d’Américains sont complètement édentés et environ 12 millions sont édentés dans un arc.

Dont, environ 90 % de la population souffre d’édentement et porte des prothèses dentaires. De plus, le ratio d’édentés dans la population gériatrique est de 2 pour 1. La croissance du marché des couronnes dentaires tout céramique, en Amérique du Nord, est également stimulée par la prise de conscience croissante de la santé dentaire et des avantages pour la santé de la politique de santé. Selon l’American Dental Association (ADA), en raison de la prévalence croissante des problèmes dentaires, environ 37 États des États-Unis ont ajouté des prestations de santé dentaire à la politique de Medicaid. En dehors de cela, la popularité croissante de la chirurgie des gencives par laser et l’utilisation croissante des technologies CAD/CAM pour fabriquer des couronnes dentaires sont quelques-unes des tendances récentes sur le marché des couronnes dentaires tout céramique.

Les principaux acteurs sont: 3M, Porimy 3D Printing Technology Co., Ltd, Noritake Co. Limited, CeramTec, Ferro-Ceramic Grinding Inc., Coorstek Medical LLC, Small Precision Tools Inc., Corning Inc., Compagnie de Saint-Gobain S.A., Jensen Dental Incorporated, and New West Dental Ceramics.

