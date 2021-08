Traitement de la gangliosidose GM1 Market Research and Analysis by Expert: détails d’import/export, structures de coûts et statistiques de marché jusqu’en 2021

La gangliosidose GM1 est une maladie génétique rare qui oblige le corps à retenir des fluides appelés liquide interstitiel. Ce fluide sert à faciliter le mouvement de divers éléments dans tout le corps. Cependant, si ce liquide interstitiel devient excessif, il peut provoquer une rétention d’eau et un gonflement dans les membres ainsi qu’autour du cœur. Cela peut entraîner une affection connue sous le nom de gangliosidose GM1. Des entreprises clés dans le domaine de la santé et de la biopharmacie se concentrent sur le développement de solutions efficaces pour la gangliosidose à GM1. Ces efforts comprennent des activités continues de recherche et développement, des collaborations et des partenariats. Comme il existe une prévalence élevée de gangliosidose à GM1, le développement de thérapies adéquates et la découverte de médicaments sont devenus impératifs.

Récemment, en décembre 2020, Sio Gene Therapies a annoncé des données de suivi positives à six mois d’une cohorte à faible dose de l’essai de phase I/II de son AXO-AAV-GM1 pour la gangliosidose GM1. De tels facteurs peuvent augmenter la croissance du marché du traitement de la gangliosidose GM1.

En ce qui concerne l’empreinte régionale, l’Amérique du Nord gagne rapidement du terrain sur le marché du traitement de la gangliosidose GM1. Cela est dû au fait que la prévalence élevée de la gangliosidose GM1, en particulier aux États-Unis. Au contraire, l’Europe présente des signes prometteurs sur le marché du traitement de la gangliosidose GM1 en raison de la présence d’une infrastructure de santé robuste.

Récemment, en novembre 2019, Axovant Gene Therapies Ltd. a reçu la désignation de médicament orphelin de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour sa thérapie génique expérimentale AXO-AAV-GM1 pour le traitement de la gangliosidose GM1.

Le traitement le plus courant de la gangliosidose à GM1 est généralement médicamenteux. La seule façon d’empêcher la gangliosidose GM1 de se produire est d’éviter les déclencheurs qui peuvent conduire à son développement. Certaines choses courantes qui peuvent conduire à cette maladie incluent le fait de naître avec, de souffrir de diabète et d’avoir des problèmes rénaux. Il existe même un certain type de médicament qui peut créer une dépendance et conduire à la gangliosidose GM1. Cependant, la connaissance de la gangliosidose à GM1 est faible, en particulier dans les économies émergentes. Il en résulte un faible taux de diagnostic et donc une adoption encore plus faible d’un traitement pertinent. De tels facteurs peuvent limiter la croissance du marché du traitement de la gangliosidose GM1.

Étant donné qu’il existe une forte demande pour le traitement et les médicaments de la gangliosidose GM1, de nombreuses organisations cliniques se concentrent sur des stratégies inorganiques pour le développement de la thérapie génique. Ces stratégies incluent des accords de collaboration afin de développer une solution efficace. Par conséquent, de tels facteurs peuvent accélérer la croissance du marché du traitement de la gangliosidose GM1 dans un avenir proche.

Les principaux acteurs sont: Axovant Gene Therapies Ltd. and Passage Bio and Lysogene.

