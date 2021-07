Une oscillation sur l’orbite de la lune peut entraîner des inondations, prévient la NASA

Une “oscillation” sur l’orbite de la lune – ce n’est pas quelque chose qui nous inquiète normalement, les terriens, n’est-ce pas ? Mais si l’on se fie à une nouvelle étude de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), les événements météorologiques extrêmes sur Terre peuvent être liés à son seul satellite, la lune. Alors que le changement climatique est connu pour provoquer des inondations à travers le monde, la nouvelle étude a lié ces événements météorologiques extrêmes à la lune.

L’étude, menée par la NASA, indique qu’une «oscillation» de l’orbite de la Lune combinée à une élévation du niveau de la mer due au changement climatique entraînera des inondations dévastatrices dans le monde. L’étude, publiée dans la revue Nature Climate Change le 21 juin, prévient que ces “inondations nuisibles” deviendront plus fréquentes et irrégulières d’ici le milieu des années 30.

Alors, qu’est-ce que les inondations nuisibles ? Se produisant actuellement dans les zones côtières, ces marées atteignent environ 2 pieds au-dessus de la marée haute moyenne quotidienne. Ils affectent les vies et les moyens de subsistance car ils conduisent à des inondations d’eau dans les maisons et les rues. Ces inondations nuisibles deviendront plus fréquentes et irrégulières d’ici le milieu des années 30, selon une étude de la Nasa. Donc, si les communautés ne commencent pas à les planifier maintenant, les chercheurs ont averti que ce ne serait pas quelque chose que nous pourrions ignorer.

“C’est l’effet accumulé au fil du temps qui aura un impact”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Phil Thompson, professeur adjoint à l’Université d’Hawaï, dans un communiqué, selon les médias. “S’il y a 10 ou 15 inondations par mois, une entreprise ne peut pas continuer à fonctionner avec son parking sous l’eau. Les gens perdent leur emploi parce qu’ils ne peuvent pas se rendre au travail. Les puisards qui suintent deviennent un problème de santé publique.”

“Les zones basses près du niveau de la mer sont de plus en plus menacées et souffrent en raison de l’augmentation des inondations, et cela ne fera qu’empirer”, a déclaré l’administrateur de la Nasa, Bill Nelson. “La combinaison de l’attraction gravitationnelle de la Lune, de l’élévation du niveau de la mer et du changement climatique continuera d’exacerber les inondations côtières sur nos côtes et à travers le monde.”

Parlant de l’impact de la Lune sur les inondations sur Terre, Thompson a déclaré que l’oscillation de l’orbite de la Lune prend 18,6 ans. Bien que l’oscillation ait toujours été là, ce qui la rend dangereuse, c’est qu’elle se combinera avec l’élévation du niveau de la mer due au réchauffement de la planète, a déclaré Thompson. Tout cela affectera gravement la vie normale, en particulier dans les zones côtières.